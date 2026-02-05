Quanto custa o Premiere em 2026? Veja preços, planos e onde assistir

- Publicidade -

Com a temporada 2026 do futebol chegando a todo vapor, uma das perguntas mais comuns entre torcedores é: quanto custa o Premiere? O serviço de pay-per-view da Globo, focado nas principais competições do futebol brasileiro, mantém neste ano uma estratégia de preços mais acessível do que em anos anteriores. Ainda vale a pena?

Atualmente, o Premiere – marca do grupo Globo – pode ser contratado principalmente por meio do Globoplay, que se consolidou como a principal porta de entrada do serviço para quem prefere assistir aos jogos via internet, sem depender exclusivamente da TV por assinatura tradicional.

Quanto custa o Premiere em 2026

Em 2026, o Premiere oferece duas modalidades principais de contratação:

Plano mensal: cerca de R$ 59,90 por mês , com renovação automática

Plano anual: valor equivalente a aproximadamente R$ 29,90 por mês, diluído ao longo de 12 meses

A diferença entre os planos é significativa. Na prática, quem opta pelo plano anual paga quase metade do valor do plano mensal, uma política que tem ajudado o serviço a ampliar sua base de assinantes nos últimos anos.

O Premiere segue transmitindo todos os jogos do Campeonato Brasileiro Série A, além de partidas da Copa do Brasil e campeonatos estaduais que fazem parte dos acordos vigentes.

Onde acessar o Premiere

Além do Globoplay, o Premiere continua disponível em diferentes plataformas e operadoras, ampliando o alcance do serviço para públicos com hábitos distintos de consumo.

No ambiente de streaming, o acesso ocorre diretamente pelo Globoplay, com aplicativos disponíveis para smart TVs (disponível no Globoplay, nos modelos Samsung, LG, Panasonic, Philips, TCL e Roku), celulares, tablets, computadores e dispositivos conectados, como Apple TV, Android TV, Airplay e Chromecast.

O Premiere segue sendo comercializado por operadoras parceiras, como Claro, Vivo, Sky e Oi, além da Zapping, Prime Video e SKY+. Os valores podem variar de acordo com o pacote contratado e a política comercial de cada operadora.

Vale a pena assinar?

O Premiere vale a pena para quem quer acompanhar os jogos ao vivo do Campeonato Mineiro 2026, do Campeonato Gaúcho 2026, do Campeonato Carioca 2026 do Vasco da Gama como mandante, da Recopa Catarinense, da Copa do Brasil 2026 e do Campeonato Brasileiro Séries A e B 2026 dos clubes que cederam direitos à Globo.

O Premiere não inclui, no entanto, jogos em que o Athletico for mandante em 2026 e partidas entre Flamengo e Athletico. Vale lembrar que a variedade de campeonatos e jogos disponíveis pode ser a qualquer momento alterada, a exclusivo critério da Globo.