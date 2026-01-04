Venezuela: Starlink disponibiliza acesso gratuito à Internet via satélite

A Starlink anunciou que vai oferecer acesso gratuito à sua internet banda larga por satélite para toda a população da Venezuela, até 3 de fevereiro de 2026, em uma iniciativa emergencial para garantir conectividade em meio ao agravamento da crise política no país e à captura do ditador Nicolás Maduro por forças dos Estados Unidos.

O benefício vale tanto para clientes ativos quanto para usuários que haviam interrompido o serviço ou estavam com a assinatura suspensa por falta de pagamento, que passam a receber créditos automáticos e podem reativar a conexão durante esse período sem qualquer cobrança.

Para quem já possui o kit físico da Starlink — antena e roteador —, a companhia orienta a aderir a um plano Roam, modalidade que permite usar o equipamento em território venezuelano e que também receberá créditos integrais de serviço até o início de fevereiro.

A decisão ocorre poucas horas depois de uma grande operação militar americana que incluiu ataques a alvos estratégicos em Caracas e resultou na prisão de Maduro, transferido para os Estados Unidos para responder a acusações de narcoterrorismo e conspiração para tráfico de drogas, o que aprofundou a sensação de incerteza política e institucional no país.