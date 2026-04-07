‘Manhattan Connection’ deixa a TV tradicional e lança plataforma exclusiva de streaming

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O “Manhattan Connection”, um dos marcos do jornalismo de análise no Brasil, consolidou sua transição definitiva para o ambiente digital em 2026. Após passagens por GNT, GloboNews, TV Cultura e BM&C News, a atração agora opera através de uma plataforma própria de streaming e interação, a “MConnection“, abandonando de vez o formato televisivo tradicional para se tornar um ecossistema de conteúdo contínuo.

A reestreia aconteceu, sem grande alarde, no último domingo, 5 de Abril, em live disponível no YouTube.

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Mantendo o DNA de política e economia internacional, o programa expandiu seu quadro de especialistas para abordar as forças que transformam o cenário global contemporâneo: tecnologia e comportamento humano.

A Bancada de 2026

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A bancada liderada por Lucas Mendes, direto de Nova York, ganha reforços estratégicos que elevam o debate para além da notícia factual. Confira os nomes que compõem o time de analistas nesta fase:

Lucas Mendes, Caio Blinder e Diogo Mainardi: O trio central que mantém a identidade crítica e o contexto geopolítico que consagraram o programa desde 1993.

Martha Gabriel: Referência em inovação, Martha assume a frente de Tecnologia , analisando-a como a força transformadora do presente e do futuro.

Bruno Corano: Responsável pela análise de Economia , com foco em impacto real, fluxos de dinheiro e as decisões que moldam os mercados globais.

Rossandro Klinjey: Traz o olhar sobre Pessoas e Comportamento, explorando o fator humano e a psicologia por trás das grandes decisões mundiais.

Plataforma “MConnection”

O novo modelo de negócio do Manhattan Connection foca na experiência do assinante. Ao contrário da TV, onde a relação era passiva, a plataforma oferece um fluxo constante de informações:

Programa Semanal Completo: Episódios novos e sem cortes, disponíveis sob demanda para os membros.

MC Cast: Podcast semanal para discussões mais livres e aprofundadas sobre os temas da pauta.

Curadoria Diária: Newsletters e colunas enviadas por e-mail e WhatsApp exclusivo, garantindo que o assinante receba as análises em tempo real.

Q&A e Lives: Encontros ao vivo onde os comentaristas respondem diretamente às perguntas dos assinantes, sem intermediários.

Comunidade Premium: MC Black

Para o público que busca networking e proximidade física com os apresentadores, o projeto lançou o MC Black, comunidade restrita que funciona mediante aplicação, e que oferece benefícios exclusivos, como três encontros presenciais por ano com o time de analistas, acesso aos bastidores das gravações e participação em grupos de discussão qualificados.

Com mensalidades a partir de R$ 47 no plano anual, o Manhattan Connection aposta na fidelidade de sua audiência para manter a independência editorial e a profundidade analítica, marcas registradas de sua trajetória de mais de três décadas.