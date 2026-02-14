Feriadão tem novos canais grátis no LG Channels

- Publicidade -

O LG Channels, serviço gratuito disponível nas Smart TVs da LG, acaba de ganhar novos canais para quem procura alternativas de conteúdo durante a época de carnaval, com séries, curiosidades, games e produções de crime, sem precisar pagar assinatura.

Entre as novidades está o FilmRise: Séries Gratuitas (canal 161), com catálogo voltado para maratonas de séries, além do Z Nation (canal 162), que leva ao streaming linear a produção conhecida pelo público fã de ação e zumbis. Já quem acompanha conteúdos de curiosidades e cultura pop agora encontra o Fatos Desconhecidos (canal 379) na grade.

A lista inclui ainda o clássico Highway to Heaven (canal 531), que traz episódios da série exibida originalmente nos anos 1980, e o GG Good Game Brasil (canal 651), voltado ao universo gamer. Para o público que curte tramas, entram no catálogo o FreeTV Drama (canal 914) e o Free TV Crime (canal 922), com programação focada em histórias policiais e dramas investigativos.