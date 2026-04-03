Esta série do Apple TV está liberada na Claro tv+

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A partir desta sexta-feira, 3 de abril, os clientes da Claro tv+ ganham um motivo extra para maratonar no final de semana. A operadora disponibiliza, sem custo adicional, a primeira temporada completa da série “Seus Amigos e Vizinhos” (Your Friends & Neighbors), um dos grandes sucessos do catálogo do streaming Apple TV.

Estrelada pelo vencedor do Emmy Jon Hamm (Mad Men), a série acompanha Andrew “Coop” Cooper, um ex-gestor de fundos que, após perder o emprego e enfrentar um divórcio, decide manter seu padrão de vida roubando seus vizinhos ricos. O que começa como uma necessidade financeira logo se transforma em uma teia mortal de segredos e perigos ocultos sob a fachada de perfeição do subúrbio.

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A liberação da primeira temporada funciona como o “aquecimento”, já que a segunda temporada estreia mundialmente nesta sexta no Apple TV, trazendo novos conflitos e um vizinho bilionário como cúmplice forçado de Coop.

A degustação, que segue até o dia 17 de abril, faz parte da estratégia de degustação de conteúdos premium da Claro. O modelo tem se mostrado um sucesso: a última iniciativa similar, com a série Sequestro no Ar, registrou um salto de 196% no volume de plays.

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Como acessar o conteúdo gratuito

Os clientes da Claro podem assistir aos episódios da 1ª temporada de três formas:

Pela TV: Navegue em Menu > Séries; Pelo Site: Pelo portal da Claro tv+; Pelo App: Disponível para smartphones e tablets.