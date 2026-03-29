Apple TV+ em Abril: Keanu Reeves, Nicole Kidman e grandes estreias

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O mês de abril promete ser movimentado para os assinantes do Apple TV. A plataforma de streaming da Apple preparou o retorno de séries aclamadas, suspenses psicológicos de tirar o fôlego e produções originais estreladas por verdadeiros pesos-pesados de Hollywood, como Keanu Reeves, Cameron Diaz, Nicole Kidman e Jon Hamm.

Confira os principais destaques:

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🎬 Grandes Lançamentos e Novas Séries

Seus Amigos e Vizinhos (Temporada 2) – Estreia 3 de Abril

O drama eletrizante estrelado pelo vencedor do Emmy Jon Hamm está de volta. Na segunda temporada, Andrew Cooper mergulha ainda mais em sua vida dupla como um improvável ladrão suburbano. O grande atrativo deste ano é a chegada de James Marsden (Westworld), que interpreta um novo vizinho misterioso que ameaça expor todos os segredos de Cooper.

Consequência (Filme Original) – Estreia 10 de Abril

Este é, sem dúvida, um dos filmes mais aguardados do ano. Sob a direção de Jonah Hill, o longa marca o retorno triunfal de Cameron Diaz ao lado de Keanu Reeves. Reeves interpreta Reef Hawk, um astro de Hollywood que precisa enfrentar seus demônios após ser chantageado. O elenco ainda conta com Matt Bomer e uma participação especial do lendário Martin Scorsese.

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Margo Está Em Apuros – Estreia 15 de Abril

Baseada no romance best-seller de Rufi Thorpe e produzida pela badalada A24, esta série reúne um elenco estelar: Elle Fanning, Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman. A trama acompanha os desafios de Margo (Fanning), uma jovem que desiste da faculdade para tentar a vida como escritora enquanto lida com dramas familiares e financeiros.

Histórico Criminal (Temporada 2) – Estreia 22 de Abril

O aclamado suspense policial britânico retorna com Peter Capaldi e Cush Jumbo. Desta vez, os detetives rivais são forçados a uma aliança instável para investigar o assassinato de um jovem em um comício político, revelando uma conspiração perigosa no coração de Londres.

O Segredo de Widow’s Bay – Estreia 29 de Abril

Misturando terror genuíno com comédia ácida, a série acompanha o prefeito Tom Loftis (Matthew Rhys) em sua tentativa de transformar uma ilha “amaldiçoada” em destino turístico. Mas as lendas locais provam ser muito mais reais do que ele imaginava.

🏁 Finais de Temporada

Se você é do time que prefere assistir a uma história completa de uma só vez, abril marca o encerramento de temporadas importantes. Aproveite os últimos episódios nestas datas:

A Caçada (1º de abril): O tenso suspense francês estrelado por Benoît Magimel e Mélanie Laurent encerra sua caçada implacável.

Falando a Real (8 de abril): A comédia terapêutica com Harrison Ford encerra seu terceiro ano, que contou com as participações de Jeff Daniels e Michael J. Fox.

A Última Coisa Que Ele Me Falou (10 de abril): Jennifer Garner e Nikolaj Coster-Waldau revelam os últimos segredos deste drama baseado na obra de Laura Dave.

Mulheres Imperfeitas (29 de abril): Elisabeth Moss e Kerry Washington dão o desfecho final a este thriller psicológico sobre traição e culpa.

🧒 Para toda a Família

Meu Irmão, o Minotauro (Estreia 24 de Abril): Uma animação do estúdio Cartoon Saloon. A série conta a história de um jovem minotauro criado por humanos que tenta descobrir seu passado enquanto luta contra forças obscuras.