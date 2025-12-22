NBA anuncia transmissão de jogos gratuitos no YouTube

- Publicidade -

O canal oficial NBA Brasil no YouTube vai passar a transmitir um jogo por semana na temporada 2025-2026, aumentando o leque de opções gratuitas para o fã brasileiro. As partidas ao vivo se somam ao pacote já disponível em Prime Video, ESPN, Disney+ e NBA League Pass, que concentra a cobertura mais completa da liga no país.

Onde assistir à NBA 2025-26 no Brasil

YouTube – NBA Brasil: transmissão gratuita de uma partida toda segunda-feira, no canal oficial da liga para o público brasileiro.

- Publicidade -

Prime Video: casa central da NBA no streaming no Brasil, com 147 jogos da temporada regular, Playoffs, NBA Cup, Play-In e Finais da NBA com exclusividade.

ESPN e Disney+: dividem jogos da temporada regular e terão partidas exclusivas para TV paga (ESPN) e streaming (Disney+), com agenda semanal de confrontos ao vivo.

NBA League Pass: serviço oficial da liga com todos os jogos ao vivo e sob demanda, em diferentes planos (time único, todos os times e versão premium).

- Publicidade -

Play-In, Playoffs e Finais

Play-In: jogos decisivos pela última vaga nos Playoffs serão exibidos no pacote de eliminatórias, com forte presença no Prime Video e direitos também ligados à ESPN/Disney+ conforme o novo acordo.

Playoffs: o público poderá acompanhar todas as séries pelos pacotes combinados de Prime Video, ESPN/Disney+ e NBA League Pass, com jogos selecionados exclusivos em cada plataforma.

NBA Finals: a decisão do título da temporada 2025-26 terá transmissão exclusiva do Prime Video no Brasil, sem custo extra além da assinatura Prime.

Rodadas especiais e eventos

Rodada de Natal: segue como uma das vitrines da liga e aparece na grade de ESPN/Disney+ e Prime Video dentro dos pacotes de temporada e datas premium.

All-Star Weekend: fim de semana das estrelas, incluindo Jogo das Estrelas, conta com transmissão dos parceiros oficiais no país, com foco em ESPN/Disney+ e cobertura complementar no League Pass.