Dia Mundial do Gato com maratona de filmes no Telecine

- Publicidade -

O Dia Mundial do Gato é comemorado em 17 de fevereiro, e vai ganhar uma programação temática no Telecine. A partir das 18h55, o canal Telecine Fun exibe um especial com três filmes que colocam os felinos no centro da história: Pets em Ação!, Gato de Botas e Tom & Jerry: O Filme.

A maratona começa com Pets em Ação! (2024), animação que acompanha a improvável parceria entre uma cadela de raça e um gato resgatado que precisam se unir após se perderem da família durante uma mudança. Em seguida, às 20h30, entra em cena Gato de Botas (2011), sucesso derivado do universo de Shrek, no qual o carismático herói felino parte em busca dos feijões mágicos ao lado de Kitty Pata Mansa e Humpty Dumpty.

Além da Tela está no WhatsApp! Entre em nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão. WhatsApp

Fechando o especial, às 22h, Tom & Jerry: O Filme (2021) leva a clássica rivalidade entre gato e rato para um hotel de luxo em Nova York, às vésperas de um grande casamento. A disputa entre os dois ameaça transformar o evento em um verdadeiro caos.

Além da exibição na TV, os três títulos também fazem parte do catálogo do Telecine, disponível via Globoplay, Prime Video Channels e operadoras de TV por assinatura.