De R$ 9,90 a R$ 89,90: preços, pacotes e canais do TIM PLAY

O TIM PLAY, novo hub de entretenimento da operadora TIM voltado para usuários de planos pós-pagos e controle (saiba mais aqui), foca na flexibilidade: o usuário pode optar desde um modelo básico focado exclusivamente em produções sob demanda, até pacotes que espelham a experiência da TV por assinatura tradicional, sem a necessidade de cabos ou antenas.
A plataforma opera com três níveis de assinatura recorrente na fatura. Não existe fidelidade ou multa por cancelamento, de acordo com a TIM.
-
TIM Standard (R$ 9,90/mês): A modalidade de entrada é focada em custo-benefício, dando acesso restrito a uma seleção rotativa de filmes e séries sob demanda (VOD), sem sinal de canais ao vivo.
-
TIM Advanced (R$ 39,90/mês): Além do acervo de filmes e séries sob demanda, este plano adiciona a grade de emissoras de TV aberta em sinal digital.Publicidade
-
TIM Premium (R$ 89,90/mês): É o pacote mais completo: unifica o catálogo sob demanda, os canais de TV aberta e uma lista de canais pagos (esportes, filmes, notícias e infantis).
Quais canais estão disponíveis na grade?
Os principais canais de TV aberta estão disponíveis no TIM PLAY. Além do sinal regionalizado da TV Globo e suas afiliadas (como as redes RBS, EPTV, RPC, TV Integração e NSC), cobrindo diversas praças do território nacional, o serviço conta com Record TV, SBT, Band, RedeTV! e TV Cultura. Já entre os canais pagos, o plano mais completos é composto pela lista abaixo – e, ainda, é possível contratar serviços de streaming adicionais, como Netflix, Disney+, Paramount+, HBO, Globoplay, Premiere e Telecine.
-
Esportes
-
ESPN
-
ESPN 2
-
ESPN 3
-
ESPN 4
-
ESPN 5
-
ESPN 6
-
SporTV
-
SporTV 2
-
SporTV 3
-
BandSports
-
Off
Entretenimento, Filmes e Séries
-
Warner Channel
-
TNT
-
Space
-
Cinemax
-
TCM
-
Megapix
-
Universal TV
-
Studio Universal
-
USA
-
Paramount Network
-
Comedy Central
-
Canal Brasil
-
TNT Séries
-
TNT Novelas
-
Adult Swim
-
ID (Investigation Discovery)
-
Multishow
-
Canal UOL
Notícias
-
GloboNews
-
BandNews
-
Jovem Pan News
-
CNN Internacional
-
CNNe (CNN en Español)
-
Bloomberg
-
CNBC
Infantil
-
Discovery Kids
-
Cartoon Network
-
Tooncast
-
Cartoonito
-
Gloob
-
Gloobinho
-
Nick
-
Nick Jr.
-
DumDum
Estilo de Vida e Cultura
-
Discovery Channel
-
Animal Planet
-
Discovery Science
-
Discovery Theater
-
Discovery World
-
Discovery Turbo
-
Home & Health
-
Food Network
-
TLC
-
HGTV
-
GNT
-
Modo Viagem
-
Sabor & Arte
-
Arte1
- BIS
- Globoplay Novelas
-
Catálogo de Filmes e Séries
Na seção sob demanda, o serviço mescla dramas, blockbusters de ação e suspense. Entre as principais produções disponíveis no catálogo do streaming, destacam-se:
-
O Lado Bom da Vida: A aclamada comédia dramática estrelada por Bradley Cooper e Jennifer Lawrence (vencedora do Oscar).
-
Código de Conduta: O suspense de ação com Gerard Butler e Jamie Foxx.
-
Sem Limites: Thriller de ficção científica protagonizado por Bradley Cooper e Robert De Niro.
-
A Estrada: O elogiado drama pós-apocalíptico baseado na obra de Cormac McCarthy, com Viggo Mortensen.
-
Donnie Darko: O clássico cult de ficção e suspense psicológico com Jake Gyllenhaal.
-
Um Amor para Recordar: O popular drama romântico baseado no best-seller de Nicholas Sparks.
-
Anjos da Noite: O início da franquia de ação e fantasia urbana focada no confronto entre vampiros e lobisomens.
-
Expresso do Amanhã: Ficção científica distópica dirigida pelo vencedor do Oscar Bong Joon-ho.
-
Sempre ao Seu Lado: O drama biográfico estrelado por Richard Gere.
-
A Dama de Ferro: Biografia histórica que rendeu o Oscar de Melhor Atriz a Meryl Streep no papel de Margaret Thatcher.
-
Judy: Muito Além do Arco-Íris: Cinebiografia musical que garantiu o Oscar a Renée Zellweger.
-
Precisamos Falar Sobre o Kevin: O aclamado e tenso suspense psicológico estrelado por Tilda Swinton.