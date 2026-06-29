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De R$ 9,90 a R$ 89,90: preços, pacotes e canais do TIM PLAY

Por Além da Tela

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O TIM PLAY, novo hub de entretenimento da operadora TIM voltado para usuários de planos pós-pagos e controle (saiba mais aqui), foca na flexibilidade: o usuário pode optar desde um modelo básico focado exclusivamente em produções sob demanda, até pacotes que espelham a experiência da TV por assinatura tradicional, sem a necessidade de cabos ou antenas.

A plataforma opera com três níveis de assinatura recorrente na fatura. Não existe fidelidade ou multa por cancelamento, de acordo com a TIM.

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  • TIM Standard (R$ 9,90/mês): A modalidade de entrada é focada em custo-benefício, dando acesso restrito a uma seleção rotativa de filmes e séries sob demanda (VOD), sem sinal de canais ao vivo.

  • TIM Advanced (R$ 39,90/mês): Além do acervo de filmes e séries sob demanda, este plano adiciona a grade de emissoras de TV aberta em sinal digital.

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  • TIM Premium (R$ 89,90/mês): É o pacote mais completo: unifica o catálogo sob demanda, os canais de TV aberta e uma lista de canais pagos (esportes, filmes, notícias e infantis).

Quais canais estão disponíveis na grade?

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Os principais canais de TV aberta estão disponíveis no TIM PLAY. Além do sinal regionalizado da TV Globo e suas afiliadas (como as redes RBS, EPTV, RPC, TV Integração e NSC), cobrindo diversas praças do território nacional, o serviço conta com  Record TV, SBT, Band, RedeTV! e TV Cultura. Já entre os canais pagos, o plano mais completos é composto pela lista abaixo – e, ainda, é possível contratar serviços de streaming adicionais, como Netflix, Disney+, Paramount+, HBO, Globoplay, Premiere e Telecine.

  • Esportes

    • ESPN

    • ESPN 2

    • ESPN 3

    • ESPN 4

    • ESPN 5

    • ESPN 6

    • SporTV

    • SporTV 2

    • SporTV 3

    • BandSports

    • Off

    Entretenimento, Filmes e Séries

    • Warner Channel

    • TNT

    • Space

    • Cinemax

    • TCM

    • Megapix

    • Universal TV

    • Studio Universal

    • USA

    • Paramount Network

    • Comedy Central

    • Canal Brasil

    • TNT Séries

    • TNT Novelas

    • Adult Swim

    • ID (Investigation Discovery)

    • Multishow

    • Canal UOL

    Notícias

    • GloboNews

    • BandNews

    • Jovem Pan News

    • CNN Internacional

    • CNNe (CNN en Español)

    • Bloomberg

    • CNBC

    Infantil

    • Discovery Kids

    • Cartoon Network

    • Tooncast

    • Cartoonito

    • Gloob

    • Gloobinho

    • Nick

    • Nick Jr.

    • DumDum

    Estilo de Vida e Cultura

    • Discovery Channel

    • Animal Planet

    • Discovery Science

    • Discovery Theater

    • Discovery World

    • Discovery Turbo

    • Home & Health

    • Food Network

    • TLC

    • HGTV

    • GNT

    • Modo Viagem

    • Sabor & Arte

    • Arte1

    • BIS
    • Globoplay Novelas

Catálogo de Filmes e Séries

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Na seção sob demanda, o serviço mescla dramas, blockbusters de ação e suspense. Entre as principais produções disponíveis no catálogo do streaming, destacam-se:

  • O Lado Bom da Vida: A aclamada comédia dramática estrelada por Bradley Cooper e Jennifer Lawrence (vencedora do Oscar).

  • Código de Conduta: O suspense de ação com Gerard Butler e Jamie Foxx.

  • Sem Limites: Thriller de ficção científica protagonizado por Bradley Cooper e Robert De Niro.

  • A Estrada: O elogiado drama pós-apocalíptico baseado na obra de Cormac McCarthy, com Viggo Mortensen.

  • Donnie Darko: O clássico cult de ficção e suspense psicológico com Jake Gyllenhaal.

  • Um Amor para Recordar: O popular drama romântico baseado no best-seller de Nicholas Sparks.

  • Anjos da Noite: O início da franquia de ação e fantasia urbana focada no confronto entre vampiros e lobisomens.

  • Expresso do Amanhã: Ficção científica distópica dirigida pelo vencedor do Oscar Bong Joon-ho.

  • Sempre ao Seu Lado: O drama biográfico estrelado por Richard Gere.

  • A Dama de Ferro: Biografia histórica que rendeu o Oscar de Melhor Atriz a Meryl Streep no papel de Margaret Thatcher.

  • Judy: Muito Além do Arco-Íris: Cinebiografia musical que garantiu o Oscar a Renée Zellweger.

  • Precisamos Falar Sobre o Kevin: O aclamado e tenso suspense psicológico estrelado por Tilda Swinton.

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