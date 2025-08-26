back to top
    Conheça o mais novo canal do streaming LG Channels

    Por Guilherme Santos
    O canal NatureTime acaba de estrear no streaming LG Channels, trazendo aos espectadores uma experiência verdadeiramente imersiva de contato com a natureza. Disponível também gratuitamente nas plataformas TCL Channel e Roku Channel – além de contar com uma live 24 horas por dia no YouTube – o NatureTime conta com a maior biblioteca mundial de programação original em 4K sobre temas ambientais e vida selvagem.

    A programação do NatureTime apresenta séries originais e documentários exclusivos que permitem ao público acompanhar de perto os cenários naturais, explorando diferentes biomas, espécies e fenômenos ao redor do planeta.

    O conteúdo, 100% em alta definição, oferece uma janela para o universo da natureza, tornando cada episódio uma verdadeira viagem audiovisual com conteúdos sobre a vida selvagem, paisagens preservadas e a biodiversidade global.

