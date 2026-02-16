Benfica x Real Madrid abre playoffs da Champions ao vivo no SBT

A UEFA Champions League entra em fase decisiva nesta terça-feira, 17 de fevereiro, com um confronto que promete audiência alta no Brasil. Benfica e Real Madrid se enfrentam no Estádio da Luz, em Lisboa, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final, com transmissão ao vivo pelo SBT e pelo streaming +SBT, a partir das 16h45 (horário de Brasília).
Maior campeão da história da Champions, o Real Madrid inicia a disputa por uma vaga nas oitavas após terminar fora do grupo dos oito melhores da fase de liga, que avançaram diretamente. Do outro lado, o Benfica tenta aproveitar o fator casa para sair na frente em um duelo que já teve capítulos recentes marcantes, incluindo um confronto eletrizante na rodada final da fase anterior.
A cobertura do SBT contará com Tiago Leifert na narração, comentários de Mauro Beting, análise de arbitragem de Nadine Basttos e reportagem direto de Lisboa com João Venturi.
Após o apito final, Leifert segue na Futlive, programa digital comandado por Renata Saporito, com participação de Mauro Beting, exibido no site e no canal do YouTube do SBT Sports.