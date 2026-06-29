O que assistir no Apple TV em julho? Veja o calendário de séries e filmes

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O catálogo do Apple TV em julho traz uma mistura de retornos aguardados pelo público e produções inéditas com grandes nomes de Hollywood. O principal motor do mês é a ficção científica, mas há espaço garantido para dramas, comédias e animações para toda a família. O grande destaque fica por conta da estreia da terceira temporada de uma das produções mais elogiadas do serviço, além de finais de minisséries.

Para quem acompanha as produções originais da plataforma, o mês funciona como um ponto de virada importante: histórias consolidadas ganham novos episódios, e três grandes produções chegam aos seus capítulos finais, entregando as respostas que o público tanto esperava.

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Os grandes destaques do mês

O grande destaque de julho é a terceira temporada de Silo. O drama pós-apocalíptico liderado por Rebecca Ferguson retorna logo no início do mês mostrando o rastro de destruição e os conflitos deixados pela rebelião do silo no final do ano anterior. O grande diferencial dos novos episódios é a promessa de alternar a busca por sobrevivência de Juliette com viagens ao passado, revelando como aquela estrutura subterrânea foi construída séculos atrás. A produção já tem um quarto ano garantido, o que aumenta o peso dos ganchos desta temporada.

Outra novidade é Lucky, um suspense de ritmo acelerado protagonizado por Anya Taylor-Joy e produzido pela Hello Sunshine, empresa de Reese Witherspoon que já emplacou sucessos como The Morning Show. A história acompanha uma golpista profissional que precisa despistar o FBI e mafiosos após um roubo dar errado.

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Para quem busca opções mais leves, a plataforma traz a comédia The Dink – A Última Chance, estrelada por Jake Johnson e Ed Harris, que mergulha no universo competitivo do pickleball (esporte que virou febre recente), e o retorno da doce comédia britânica Trying, que chega à sua quinta temporada abordando os dilemas da adoção com a chegada da mãe biológica das crianças.

Finais de temporada no Apple TV

Julho também marca a despedida de três grandes produções. A primeira delas é Cidade das Estrelas (Star City), o derivado de For All Mankind que reconta a corrida espacial focando nos segredos, pressões e espionagens do lado soviético da Cortina de Ferro.

Logo em seguida, o humor ácido de Prazer Máximo Garantido, com Tatiana Maslany, encerra sua trama de chantagens e investigações amadoras. Por fim, no último dia do mês, a minissérie Cabo do Medo descarrega sua tensão máxima. O projeto, que reconta a clássica história de vingança de Max Cady (vivido por Javier Bardem), tem a assinatura de Martin Scorsese e Steven Spielberg na produção executiva, garantindo um encerramento pesado e cinematográfico.

Agenda de Lançamentos do Apple TV

Estreias de Séries e Filmes

3 de julho: Silo (Estreia da 3ª temporada – Episódios semanais às sextas-feiras)

8 de julho: Trying (Estreia da 5ª temporada – Episódios semanais às quartas-feiras)

15 de julho: Lucky (Estreia da nova série – Dois episódios na estreia, depois semanais às quartas-feiras)

24 de julho: The Dink – A Última Chance (Estreia do filme de comédia)

31 de julho: Snoopy Apresenta – Não Há Nada Como a Nossa Casa, Snoopy (Estreia do especial de animação)

Finais de Temporada

10 de julho: Cidade das Estrelas / Star City (Episódio final da 1ª temporada)

15 de julho: Prazer Máximo Garantido / Maximum Pleasure Guaranteed (Episódio final da 1ª temporada)

31 de julho: Cabo do Medo / Cape Fear (Episódio final da minissérie)