‘Você Decide’ volta ao ‘Domingão com Huck’ no domingo

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A partir deste domingo, dia 21, o público vai decidir o final de uma história ao vivo, na tela da Globo. O ‘Domingão com Huck’ estreia o quadro ‘Você Decide’, trazendo de volta um dos formatos mais marcantes da televisão brasileira dos anos 90, agora com cara nova.

A atração é comandada por Luciano Huck e mistura dramaturgia gravada com debate em estúdio. Famosos e especialistas relacionados ao tema de cada episódio sobem ao palco para opinar sobre a trama antes da votação final.

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Como Funciona a Votação

A escolha do desfecho fica nas mãos do telespectador, mas o processo mudou de plataforma. Em vez de ligações telefônicas, a votação acontece no site do gshow, onde usuários cadastrados podem votar quantas vezes quiserem.

A dramaturgia tem roteiro de Nelito Fernandes e Leonardo Lanna, com direção artística de Paulo Silvestrini. Segundo os autores, as histórias não trazem heróis nem vilões, apenas pessoas comuns testando seus próprios valores.

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O Original Que Inspirou o Quadro

O ‘Você Decide‘ foi o primeiro programa interativo da televisão brasileira, estreando na TV Globo em 8 de abril de 1992. Criado por Boni, o formato somou nove temporadas e 323 episódios ao longo de oito anos no ar, com o público decidindo o desfecho de cada trama por meio de ligações telefônicas.

A diferença estrutural entre as duas versões é o que mais chama atenção. O roteirista Leonardo Lanna explica que o programa original contava a história “de trás para frente”: apresentava o clímax e só depois voltava ao início para explicar como o personagem chegou até ali. A nova versão inverte a lógica, é mais curta e usa pausas estratégicas para abrir espaço ao debate no palco.

Pessoas Comuns, Sem Vilão

Para os roteiristas, o maior desafio foi manter a tensão sem recorrer a fórmulas de novela. “Não vamos pesar o clima. Nossa pegada é mais naturalista, mais realista“, resume Leonardo. Nelito complementa que as tramas dialogam com assuntos do noticiário recente, mas sem maniqueísmo: “A gente quer muito que elas cometam o que se convencionou chamar de erro.“