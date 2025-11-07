Teleton está no ar e volta a ter 24 horas de transmissão

O SBT deu início à 28ª edição da Campanha AACD Teleton nesta sexta-feira, dia 7 de novembro, às 22h30. Em comemoração aos 75 anos da instituição, neste ano o evento retoma o formato tradicional com mais de 75 horas de duração (a última vez foi em 2019).

As madrinhas (Eliana e Maisa), padrinhos (Daniel e Celso Portiolli) e embaixadora (Virginia Fonseca) da Campanha AACD Teleton marcarão presença no palco em diferentes horários ao longo da programação.

Entre os artistas confirmados até o momento estão nomes do SBT e muitas personalidades, como Adriane Galisteu, Ana Furtado, Boninho, Carlos Tramontina, Daniel Dias, Dudu Bertolinni, Felipeh Campos, Gil do Vigor, Igor Coelho, Ivan Baron, Kleber Toledo, Léo Dias, Lucas Guedes, Lucas Guimarães, Luciana Gimenez, Otaviano Costa e Ronnie Von, além de vozes consagradas da música, como Barões da Pisadinha, Enrico & Chitão, Daniel, Duda Beat, Elisa Gatti, Gabi & Rapha, Ivete Sangalo, Junior Lima, Lexa, Léo Foguete, Luiza Possi, Mc Daniel, Mc Don Juan, Mc Livinho, Patati Patatá e Thiaguinho.

Nesta edição, os pacientes-símbolo serão Estela Mench, 10 anos, com paralisia cerebral; Diogo Lima, 38 anos, com perna amputada devido a um tumor que teve na infância; e Ponciano Santana, 77 anos, com duas pernas amputadas devido a problemas vasculares.

A meta de arrecadação para a edição deste ano é de R$ 35 milhões, valor que será destinado para garantir a qualidade e a excelência do trabalho da AACD, que possui um Hospital Ortopédico, sete centros de reabilitação e cinco oficinas ortopédicas.

Como doar?

Para esta edição da Campanha AACD Teleton, os meios de doação serão:

Chaves PIX: [email protected] e (11) 9 4311-0144

TELEFONE

0500 12345 05, para doar R$ 5

0500 12345 20, para doar R$ 20

0500 12345 40, para doar R$ 40

Bradesco: Doe em dobro com a BIA do Bradesco via Pix no WhatsApp! A cada R$1 doado, o Bradesco contribui com mais R$1. É simples: chame a BIA no WhatsApp pelo número (11) 3335-0237 e faça sua doação. O banco dobrará as doações realizadas — limitado a R$ 1 milhão — até o dia 8 de novembro de 2025.

iFood: As doações podem ser feitas na finalização do pedido, na página de espera/acompanhamento do pedido ou diretamente no perfil da AACD, clicando em Doações no menu dentro do perfil do usuário. Os valores arrecadados são repassados integralmente para a campanha.

Site: https://www.teleton.org.br/