SBT News ataca e contrata polêmico comentarista da CNN Brasil

O SBT anunciou nesta sexta-feira (26) a contratação do comentarista político Caio Coppolla. O movimento faz parte da estratégia de fortalecimento do recém-lançado ecossistema de jornalismo da emissora e marca o retorno do analista à TV aberta e ao ambiente de notícias 24 horas.

Coppolla chega para comandar o “Boletim Coppolla”, um quadro autoral que será exibido diariamente, de segunda a sexta-feira, dentro do Jornal do SBT News (no novo canal de notícias). Além disso, o comentarista terá um espaço garantido na TV aberta aos sábados, com participações no tradicional SBT Brasil.