Samsung TV Plus tem novos canais de futebol e automobilismo

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O mercado de canais de streaming gratuitos suportados por anúncios (FAST) ganhou um reforço duplo para os fãs de esportes. O Samsung TV Plus anunciou a chegada de duas novidades à sua grade de programação nesta terça-feira (23): a GPTV, canal 24 horas totalmente dedicado ao esporte a motor, e o Top Barça, canal temático voltado aos bastidores e à história do FC Barcelona.

O Samsung TV Plus lidera o setor de TVs conectadas no Brasil, estando integrada em mais de 23 milhões de smart TVs e monitores da marca. Atualmente, o mercado brasileiro é o segundo maior do mundo para a plataforma de streaming da empresa.

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Os novos canais de esporte no Samsung TV Plus

GPTV (Canal 2334): Primeiro canal 24 horas de automobilismo da América Latina. Traz transmissões de grandes categorias mundiais (como WEC, Fórmula E, IMSA e ELMS), além de programas consagrados pelo público do YouTube, como o Paddock GP e o Motoca GP. A marca já ultrapassou 12 milhões de espectadores únicos desde sua estreia.

Top Barça (Canal 2310): Espaço inteiramente dedicado aos torcedores do clube catalão. A programação conta com reprises de jogos históricos, documentários exclusivos, bastidores dos treinos, entrevistas com os jogadores e cobertura das equipes masculina, feminina e das categorias de base do Barcelona.