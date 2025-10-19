Samsung integra AI que conversa e entende conteúdo da tela

Publicidade

A Samsung promete redefinir a experiência de entretenimento doméstico com a chegada do Vision AI Companion, um novo recurso anunciado globalmente durante a IFA 2025. Movido por inteligência artificial generativa, ele transforma as TVs da marca em assistentes digitais capazes de conversar com o usuário, compreender o contexto do que está na tela e oferecer respostas e interações personalizadas em tempo real.​

O Vision AI Companion integra todas as tecnologias de IA da Samsung em uma experiência unificada e intuitiva. Basta pressionar o botão de IA no controle remoto para conversar com a TV — sem comandos, menus ou digitação. O sistema reconhece imagens e contextos, respondendo a perguntas como “Quem é o ator deste filme?”, “Qual o nome desta obra?” ou “Quais destinos de viagem aparecem neste documentário?”. As respostas são acompanhadas de opções visuais, vídeos ou imagens que enriquecem a descoberta e tornam a navegação mais imersiva.​

Recursos integrados

Além da interação por voz, o Vision AI Companion inclui funções exclusivas como o Live Translate, para tradução em tempo real de diálogos e conversas; o Generative Wallpaper, que cria papéis de parede dinâmicos e personalizados com IA; e recursos como AI Picture, Active Voice Amplifier Pro e AI Upscaling Pro, que ajustam automaticamente imagem e som conforme o ambiente e o tipo de conteúdo.

Jogadores contam ainda com o AI Gaming Mode, que personaliza o desempenho e a taxa de resposta de acordo com o gênero do jogo, garantindo uma experiência fluida e otimizada. A novidade também incorpora assistentes como o Copilot da Microsoft e o Perplexity, disponíveis como aplicativos próprios para tarefas e produtividade diretamente na TV.​

Disponibilidade

O Vision AI Companion será lançado por atualização de software em TVs e monitores selecionados ainda em 2025, inicialmente na Coreia do Sul, América do Norte e Europa, com outras regiões em seguida. A Samsung também confirmou que os dispositivos elegíveis contarão com sete anos de atualizações gratuitas de software por meio do ecossistema One UI Tizen, assegurando desempenho, novos recursos e segurança com o sistema Samsung Knox.​

A novidade chega para os modelos OLED (S85F, S90F e S95F), QLED (Q7F, QEF1 e Q8F), Neo QLED 4K (QN70F, QNE1F, QN80F, QN85F e QN90F), Neo QLED 8K (QN900F e QN990F) e The Frame (LS03F e LS03FW).