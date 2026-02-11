‘Páginas da Vida’: Novela brasileira ganha versão portuguesa na SIC

- Publicidade -

Uma das novelas de maior sucesso da teledramaturgia brasileira está prestes a ganhar nova vida em Portugal. Um remake inédito de “Páginas da Vida” estreia no próximo dia 23 de fevereiro, no canal SIC, e também ficará disponível via streaming no Prime Video. Não há confirmação sobre disponibilidade da novela no Brasil, ao menos por enquanto.

A história gira em torno de Nanda, que morre após dar à luz os filhos Francisco e Clara. A avó materna, Marta, decide ficar com o menino, mas entrega a menina, que nasce com síndrome de Down, para adoção. A médica Helena, responsável pelo parto, cria uma forte ligação com a bebê e acaba adotando Clara em segredo. Anos depois, Leo, pai das crianças, retorna a Portugal e descobre a verdade, dando início a uma disputa marcada por interesses, ressentimentos e conflitos emocionais.

O elenco reúne nomes populares da ficção portuguesa, como Sofia Alves, Júlia Palha, Madalena Almeida, Lourenço Ortigão e Maria João Bastos, além de Pêpe Rapazote, Carolina Amaral, Anabela Moreira, Margarida Vila-Nova e Soraia Chaves.

No Brasil, “Páginas da Vida” foi uma novela das oito criada e escrita por Manoel Carlos, exibida pela TV Globo entre julho de 2006 e março de 2007.