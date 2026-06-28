O que chega ao Paramount+ em julho? Veja a lista de lançamentos

O Além da Tela está no Threads! Participe das nossas conversas e acompanhe as novidades. Seguir

Publicidade

​O mês de julho promete movimentar o catálogo do Paramount+ com uma combinação robusta de entretenimento e esportes ao vivo. Entre os principais destaques estão a chegada de grandes produções cinematográficas recentes, o retorno de séries consagradas e uma agenda esportiva recheada de exclusividades.

​No universo dos cinemas, os espectadores terão acesso a títulos de peso para públicos de todas as idades. O terror ganha espaço com a estreia de “Pânico 7”, dando sequência a uma das franquias mais icônicas do gênero. Para quem busca ação e entretenimento familiar, o catálogo recebe “Transformers: O Despertar das Feras” e a badalada animação “Sonic 3: O Filme”. Outro destaque que promete atrair os cinéfilos é o longa de ação e ficção científica “Gemini Man”.

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

​Para os fãs de séries e realities, o mês começa com a disponibilização em massa do universo de investigação com “Criminal Minds”, englobando da primeira à décima quinta temporada, além dos derivados “Beyond Borders” e “Suspect Behaviors”. Julho também reserva o desfecho da primeira temporada de “Rancho Dutton”, novos episódios semanais de “De Férias com o Ex: Diretoria 2” e o aguardado retorno da ficção científica com a quarta temporada de “Star Trek: Strange New Worlds”.

​Playoffs da Sul-Americana e MMA ao vivo

​Aos amantes de esportes, a grade do Paramount+ traz transmissões de alta relevância com exclusividade. O futebol sul-americano entra em sua fase decisiva com os duelos de ida e volta dos Playoffs da CONMEBOL Sul-Americana. Os grandes destaques brasileiros ficam por conta das partidas do Grêmio, que enfrenta o Bolívar, e do Red Bull Bragantino, que mede forças com o Sporting Cristal. Confrontos internacionais envolvendo equipes tradicionais como Lanús, Cienciano, Santa Fe e Caracas completam a rodada do mês.

Publicidade

​O octógono também estará aquecido com eventos de peso organizados pela franquia de artes marciais mistas. A principal atração é o grandioso UFC 329, capitaneado pela aguardada revanche entre Conor McGregor e Max Holloway. A cobertura de lutas do streaming ainda ganha o reforço de duas edições do UFC Fight Night, trazendo os embates entre Du Plessis vs. Usman e Ankalaev vs. Rountree Jr., além da transmissão do ringue com o evento Zuffa Boxing 9.

​Calendário de Estreias – Julho

​Programação de Entretenimento (Filmes, Séries e Realities)

​ 1º de julho: Criminal Minds (Temporadas 1 a 15) — Série

Criminal Minds (Temporadas 1 a 15) — Série ​ 1º de julho: Criminal Minds: Beyond Borders (Temporadas 1 e 2) — Série

Criminal Minds: Beyond Borders (Temporadas 1 e 2) — Série ​ 1º de julho: Criminal Minds: Suspect Behaviors — Série

Criminal Minds: Suspect Behaviors — Série ​ 2 de julho: De Férias com o Ex: Diretoria 2 (Novo episódio) — Reality

De Férias com o Ex: Diretoria 2 (Novo episódio) — Reality ​ 3 de julho: Rancho Dutton (Final da 1ª temporada) — Série

Rancho Dutton (Final da 1ª temporada) — Série ​ 6 de julho: The Neighborhood (Temporada 8, Episódios 11 a 20) — Série

The Neighborhood (Temporada 8, Episódios 11 a 20) — Série ​ 8 de julho: Pânico 7 — Filme

Pânico 7 — Filme ​ 9 de julho: Celebrity Ex on the Beach (Temporada 4) — Reality

Celebrity Ex on the Beach (Temporada 4) — Reality ​ 9 de julho: De Férias com o Ex: Diretoria 2 (Novo episódio) — Reality

De Férias com o Ex: Diretoria 2 (Novo episódio) — Reality ​ 16 de julho: De Férias com o Ex: Diretoria 2 (Novo episódio) — Reality

De Férias com o Ex: Diretoria 2 (Novo episódio) — Reality ​ 18 de julho: Transformers: O Despertar das Feras — Filme

Transformers: O Despertar das Feras — Filme ​ 19 de julho: Sonic 3: O Filme — Filme

Sonic 3: O Filme — Filme ​ 23 de julho: Star Trek: Strange New Worlds (Temporada 4) — Série

Star Trek: Strange New Worlds (Temporada 4) — Série ​ 23 de julho: De Férias com o Ex: Diretoria 2 (Novo episódio) — Reality

De Férias com o Ex: Diretoria 2 (Novo episódio) — Reality ​ 25 de julho: Avatar Aang: The Last Airbender — Série

Avatar Aang: The Last Airbender — Série ​ 25 de julho: Gemini Man — Filme

Gemini Man — Filme ​ 27 de julho: Seal Team (Temporada 6) — Série

Seal Team (Temporada 6) — Série ​ 30 de julho: The Challenge (Temporadas 26 a 41) — Reality

The Challenge (Temporadas 26 a 41) — Reality ​30 de julho: De Férias com o Ex: Diretoria 2 (Novo episódio) — Reality

​Agenda de Esportes Ao Vivo

​ 11 de julho: UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 — MMA

UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 — MMA ​ 18 de julho: UFC Fight Night 16: Du Plessis vs. Usman — MMA

UFC Fight Night 16: Du Plessis vs. Usman — MMA ​ 22 de julho (21h30): Sul-Americana: Lanús x Cienciano (Jogo de ida) — Futebol

Sul-Americana: Lanús x Cienciano (Jogo de ida) — Futebol ​ 22 de julho (21h30): Sul-Americana: Sporting Cristal x RB Bragantino (Jogo de ida) — Futebol

Sul-Americana: Sporting Cristal x RB Bragantino (Jogo de ida) — Futebol ​ 23 de julho (19h00): Sul-Americana: Bolívar x Grêmio (Jogo de ida) — Futebol

Sul-Americana: Bolívar x Grêmio (Jogo de ida) — Futebol ​ 23 de julho (21h30): Sul-Americana: Santa Fe x Caracas (Jogo de ida) — Futebol

Sul-Americana: Santa Fe x Caracas (Jogo de ida) — Futebol ​ 25 de julho: UFC Fight Night 17: Ankalaev vs. Rountree Jr. — MMA

UFC Fight Night 17: Ankalaev vs. Rountree Jr. — MMA ​ 26 de julho: Zuffa Boxing 9: Berlanga vs. Butler — Boxe

Zuffa Boxing 9: Berlanga vs. Butler — Boxe ​ 29 de julho (21h30): Sul-Americana: Cienciano x Lanús (Jogo de volta) — Futebol

Sul-Americana: Cienciano x Lanús (Jogo de volta) — Futebol ​ 29 de julho (21h30): Sul-Americana: RB Bragantino x Sporting Cristal (Jogo de volta) — Futebol

Sul-Americana: RB Bragantino x Sporting Cristal (Jogo de volta) — Futebol ​ 30 de julho (19h00): Sul-Americana: Grêmio x Bolívar (Jogo de volta) — Futebol

Sul-Americana: Grêmio x Bolívar (Jogo de volta) — Futebol ​30 de julho (21h30): Sul-Americana: Caracas x Santa Fe (Jogo de volta) — Futebol