back to top
Buscar
Mundo

Mundo: TLC é relançado como canal aberto e HGTV é extinto

Por Ricardo Marques
Atualizado há
Publicidade

A Warner Bros. Discovery (WBD) prepara uma grande reformulação em seu portfólio de canais no Reino Unido e Irlanda, com o anúncio de que o TLC será relançado como um canal de entretenimento de TV aberta (free-to-air) a partir de janeiro de 2026. A nova fase do TLC promete um mix poderoso de produções originais britânicas e sucessos da comédia scripted americana.

Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu Telegram.

Comédias Americanas de Peso na Programação

Para garantir um primetime de sucesso, o WBD investiu no que descreve como seu maior pacote de séries scripted já adquirido para seu portfólio free-to-air no Reino Unido.

Os telespectadores poderão acompanhar:

Publicidade
  • The Big Bang Theory
  • Young Sheldon
  • O novo spin-off Georgie & Mandy’s First Marriage
  • Mike & Molly

Novos Originais Britânicos e Clássicos do Reality

A par do grande investimento em comédias, o TLC também terá um foco renovado em conteúdo local. A programação de 2026 incluirá a reestreia do popular formato satírico Mock the Week, agora com uma nova roupagem, e a nova série de viagens Zero Stars. Esta última será apresentada pelas comediantes Roisin Conaty e Sara Pascoe, que embarcarão em uma jornada global pelos locais com as piores avaliações do mundo.

Os clássicos e pilares do TLC, que fizeram a fama do canal internacionalmente, também serão mantidos, incluindo as franquias de reality shows:

  • Dr Pimple Popper
  • My 600lb Life
  • 90 Day Fiancé (incluindo o spin-off britânico).

Reorganização Estratégica da WBD no Reino Unido

O relançamento do TLC é parte de uma reorganização estratégica mais ampla da WBD em seu line-up de canais abertos. A partir de janeiro de 2026, o canal HGTV será encerrado em formato linear no Reino Unido, e uma seleção de seus títulos será absorvida pelo canal Really. O conteúdo do HGTV, no entanto, continuará disponível no serviço de streaming discovery+.

Com essa otimização, o portfólio de TV aberta da WBD no Reino Unido e Irlanda passará a ser composto por seis serviços: Quest, Quest Red, Food Network, DMAX, Really e o novo TLC.

Este movimento estratégico também se alinha com o novo acordo comercial da WBD, que colocará todo o seu inventário de anúncios do Reino Unido e Irlanda sob a gestão da Sky Media a partir do mesmo período. A reformulação coincide ainda com o aguardado lançamento da plataforma de streaming Max no Reino Unido.

A Warner Bros. Discovery (WBD) prepara uma grande reformulação em seu portfólio de canais no Reino Unido e Irlanda, com o anúncio de que o TLC será relançado como um canal de entretenimento de TV aberta (free-to-air) a partir de janeiro de 2026. A nova fase do TLC promete um mix poderoso de produções originais britânicas e sucessos da comédia scripted americana.

Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu Telegram.

Comédias Americanas de Peso na Programação

Para garantir um primetime de sucesso, o WBD investiu no que descreve como seu maior pacote de séries scripted já adquirido para seu portfólio free-to-air no Reino Unido.

Publicidade

Os telespectadores poderão acompanhar:

  • The Big Bang Theory
  • Young Sheldon
  • O novo spin-off Georgie & Mandy’s First Marriage
  • Mike & Molly

Novos Originais Britânicos e Clássicos do Reality

A par do grande investimento em comédias, o TLC também terá um foco renovado em conteúdo local. A programação de 2026 incluirá a reestreia do popular formato satírico Mock the Week, agora com uma nova roupagem, e a nova série de viagens Zero Stars. Esta última será apresentada pelas comediantes Roisin Conaty e Sara Pascoe, que embarcarão em uma jornada global pelos locais com as piores avaliações do mundo.

Publicidade

Os clássicos e pilares do TLC, que fizeram a fama do canal internacionalmente, também serão mantidos, incluindo as franquias de reality shows:

  • Dr Pimple Popper
  • My 600lb Life
  • 90 Day Fiancé (incluindo o spin-off britânico).

Reorganização Estratégica da WBD no Reino Unido

O relançamento do TLC é parte de uma reorganização estratégica mais ampla da WBD em seu line-up de canais abertos. A partir de janeiro de 2026, o canal HGTV será encerrado em formato linear no Reino Unido, e uma seleção de seus títulos será absorvida pelo canal Really. O conteúdo do HGTV, no entanto, continuará disponível no serviço de streaming discovery+.

Com essa otimização, o portfólio de TV aberta da WBD no Reino Unido e Irlanda passará a ser composto por seis serviços: Quest, Quest Red, Food Network, DMAX, Really e o novo TLC.

Este movimento estratégico também se alinha com o novo acordo comercial da WBD, que colocará todo o seu inventário de anúncios do Reino Unido e Irlanda sob a gestão da Sky Media a partir do mesmo período. A reformulação coincide ainda com o aguardado lançamento da plataforma de streaming Max no Reino Unido.

Publicidade

Leia também.

Publicidade

Leia também

- Publicidade -
Publicidade
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos os comentários
- Publicidade -