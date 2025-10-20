Mundo: TLC é relançado como canal aberto e HGTV é extinto

Publicidade

A Warner Bros. Discovery (WBD) prepara uma grande reformulação em seu portfólio de canais no Reino Unido e Irlanda, com o anúncio de que o TLC será relançado como um canal de entretenimento de TV aberta (free-to-air) a partir de janeiro de 2026. A nova fase do TLC promete um mix poderoso de produções originais britânicas e sucessos da comédia scripted americana.

Comédias Americanas de Peso na Programação

Para garantir um primetime de sucesso, o WBD investiu no que descreve como seu maior pacote de séries scripted já adquirido para seu portfólio free-to-air no Reino Unido.

Os telespectadores poderão acompanhar:

The Big Bang Theory

Young Sheldon

O novo spin-off Georgie & Mandy’s First Marriage

Mike & Molly

Novos Originais Britânicos e Clássicos do Reality

A par do grande investimento em comédias, o TLC também terá um foco renovado em conteúdo local. A programação de 2026 incluirá a reestreia do popular formato satírico Mock the Week, agora com uma nova roupagem, e a nova série de viagens Zero Stars. Esta última será apresentada pelas comediantes Roisin Conaty e Sara Pascoe, que embarcarão em uma jornada global pelos locais com as piores avaliações do mundo.

Os clássicos e pilares do TLC, que fizeram a fama do canal internacionalmente, também serão mantidos, incluindo as franquias de reality shows:

Dr Pimple Popper

My 600lb Life

90 Day Fiancé (incluindo o spin-off britânico).

Reorganização Estratégica da WBD no Reino Unido

O relançamento do TLC é parte de uma reorganização estratégica mais ampla da WBD em seu line-up de canais abertos. A partir de janeiro de 2026, o canal HGTV será encerrado em formato linear no Reino Unido, e uma seleção de seus títulos será absorvida pelo canal Really. O conteúdo do HGTV, no entanto, continuará disponível no serviço de streaming discovery+.

Com essa otimização, o portfólio de TV aberta da WBD no Reino Unido e Irlanda passará a ser composto por seis serviços: Quest, Quest Red, Food Network, DMAX, Really e o novo TLC.

Este movimento estratégico também se alinha com o novo acordo comercial da WBD, que colocará todo o seu inventário de anúncios do Reino Unido e Irlanda sob a gestão da Sky Media a partir do mesmo período. A reformulação coincide ainda com o aguardado lançamento da plataforma de streaming Max no Reino Unido.