Mundo: streaming com notícias 24h da CNN chega ao Prime Video

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​A CNN anunciou a chegada do streaming CNN All Access aos canais do Prime Video, nos Estados Unidos. A novidade permite que os clientes da Amazon no mercado norte-americano assinem e consumam o catálogo diretamente pelo app do Prime Video.

​A grade inclui a transmissão de notícias globais ao vivo 24 horas por dia (unindo a programação da CNN EUA e Internacional), coberturas de última hora, eventos ao vivo e o acervo de produções premium da marca, como as séries e documentários premiados da CNN Originals e CNN Films.

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​O serviço foi lançado pelo valor de US$ 6,99 por mês (cerca de R$ 38,00 na cotação atual), com oferta de lançamento de US$ 41,99 no plano anual (aproximadamente R$ 230,00).

​Alex MacCallum, Diretora de Operações (COO) da CNN Worldwide, destacou que a parceria é um passo fundamental para disponibilizar o jornalismo e as produções originais da marca onde e como o público preferir. “A expansão para o Prime Video é uma extensão natural dessa estratégia”, afirmou.

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​Do lado da Amazon, Ryan Pirozzi, chefe do Prime Video Channels nos EUA, comemorou a chegada do canal de notícias:

​”Este lançamento é mais um marco no crescimento contínuo do nosso negócio de assinaturas, tornando ainda mais fácil para os clientes encontrar e desfrutar do conteúdo que desejam, de notícias a entretenimento e muito mais, aqui no Prime Video”.

​Como benefício adicional, os usuários dos EUA que assinarem o serviço via Prime Video também ganharão acesso completo ao site CNN.com e ao aplicativo oficial da CNN, bastando fazer o login utilizando suas credenciais da Amazon.