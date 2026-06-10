Mais dois canais da Oi TV estreiam em HD

O Além da Tela está no Threads! Participe das nossas conversas e acompanhe as novidades. Seguir

Publicidade

Dois canais que já faziam parte da grade da Oi TV ganharam um upgrade que muitos assinantes estavam esperando: a COMBrasil (canal 28) e a TV Diário (canal 129) passam a ser exibidas em alta definição. A mudança é mais uma etapa da renovação técnica conduzida pela Mileto Tecnologia, grupo que adquiriu a operadora em fevereiro de 2025 e desde então vem ampliando sistematicamente o número de canais em HD na plataforma DTH.

A TV Diário é uma emissora sediada em Fortaleza, no Ceará, e integra o Sistema Verdes Mares — o mesmo grupo da TV Verdes Mares, afiliada da Globo no estado. Com foco em jornalismo regional, esporte, variedades e cultura nordestina, o canal tem perfil local forte e agora chega aos assinantes da Oi TV com sinal mais nítido, especialmente relevante para a audiência do Norte e Nordeste.

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

Já a COMBrasil se apresenta como uma TV pública comunitária nacional, com grade diversificada que mistura esportes, gastronomia, entrevistas e variedades. O canal está presente na Oi TV há anos no canal 28 e também é distribuído pela SKY, Claro TV e Vivo TV.

Desde que assumiu a operação, a Mileto Tecnologia tem atuado de maneira completamente independente da antiga Oi, com foco explícito em qualidade técnica e retenção de assinantes. Em abril de 2026, o Além da Tela registrou uma onda anterior de dez upgrades simultâneos, que contemplou canais como Cartoonito, TV Cultura, Canal Rural, Curta! e PlayTV.

Publicidade

A nova atualização, menor em volume mas representativa em alcance regional, reforça a lógica de expansão incremental do portfólio em HD. A Mileto conta com capacidade no satélite SES-6 para distribuição DTH em cobertura nacional, alcançando mais de 600 mil domicílios em todo o Brasil, infraestrutura que viabiliza essas migrações sem impacto ao sinal já existente.