Largados e Pelados Mundial eleva audiência do Discovery em 48%

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Quatro episódios bastaram para Largados e Pelados – Campeões do Mundo virar case de audiência no Discovery. A nova temporada da franquia, primeira a reunir veteranos de diferentes países em uma competição direta, elevou a audiência do canal em 48% e colocou a emissora entre as três mais vistas da TV paga no horário, aos domingos, às 20h30.

O formato inverte a lógica de sempre. Em vez de estranhos formando duplas ao acaso, a edição junta 14 nomes já consagrados pelo público, divididos em sete duplas que competem pelo orgulho de seus países e por um prêmio inédito na história da franquia: US$ 200 mil ao time campeão.

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A temporada estreou em 24 de maio e segue ao vivo no Discovery e na HBO Max, com final previsto para 26 de julho. Ao todo, são 10 episódios semanais, sempre aos domingos.

Brasil na disputa

Representando o país, a dupla formada por Marina Fukushima e René Murad chega com bagagem. Os dois já passaram pela versão nacional de Largados e Pelados e pelo spin-off Largados e Pelados Brasil – A Tribo, o que os credencia como apostas reais ao título.

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Do lado americano, a dupla confirmada é Dan Link e Rachel Strohl, representando a região oeste dos Estados Unidos, indício de que o país pode ter mais de uma equipe na disputa. Completam o elenco nomes como Matt Wright, Jeff Zausch, Ky Furneaux, Alexa Towersey, Pablo Melin Dorador e Fernanda Perez Alarcon, representando Austrália, México e outras regiões americanas.

Sem comida, sem roupa e com pontuação

O cenário escolhido para o desafio é a Zululândia, na África do Sul, dividida em três frentes hostis:

Uma savana com leopardos e rinocerontes por perto

Um pântano dominado por hipopótamos e crocodilos

Trechos do Oceano Índico com tubarões-zambeze na vizinhança

Os competidores enfrentam os 40 dias sem comida, água ou roupas, a marca registrada da franquia desde sua primeira temporada. A novidade fica por conta do sistema de pontuação, criado especialmente para esta edição: as duplas acumulam pontos ao completar tarefas de sobrevivência e vencer desafios diretos, e as líderes ganham vantagens estratégicas ao longo da competição.

Você está acompanhando a competição? Aposta em qual dupla leva o título mundial e o prêmio de US$ 200 mil?