HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia deste sábado (21/3)?

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Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este sábado, dia 21 de março, a partir das 22h. Confira abaixo as estreias e comente o que você achou das escolhas dos canais.

Sem Deixar Vestígios (Boneyard) é o destaque no Telecine Premium. A história começa quando os restos mortais de 11 mulheres e meninas são descobertos em uma área desértica de Albuquerque, conhecida como “West Mesa”. O Chefe de Polícia Carter (Curtis “50 Cent” Jackson) inicia uma caçada para identificar o assassino em série, contando com a ajuda do experiente agente do FBI Petrovick (Mel Gibson) e do detetive Ortega (Brian Van Holt).

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Já na HBO, os assinantes conferem Pacto de Redenção. Um assassino de aluguel tem demência e ela evolui rapidamente. Ele tem a oportunidade de se redimir ao salvar a vida do filho, com quem não tem mais contato.

Confira os trailers:

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