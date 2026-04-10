HBO vs Telecine: Confira as estreias deste sábado (11/4)

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Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este sábado, dia 11 de abril, a partir das 22h.

No Telecine Premium, os assinantes conferem (Des)Controle. Kátia Klein, uma escritora de 45 anos, vive uma crise criativa graças à pressão do trabalho e da família. Diante dessa vida caótica, ela busca alívio na bebida, passando de uma taça de vinho ao descontrole completo, perdendo-se para o alcoolismo.

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Já na HBO os assinantes conferem Conclave. Com a morte do Papa, o cardeal Lawrence reúne um grupo de sacerdotes para eleger seu sucessor. Cercado por líderes do mundo todo nos corredores do Vaticano, ele descobre uma trilha de segredos profundos que podem abalar a própria fundação da Igreja.