HBO Max faz WBD chegar a 128 milhões de assinantes

A Warner Bros. Discovery (WBD) alcançou a marca impressionante de 128 milhões de assinantes globais em seus serviços de streaming, impulsionada principalmente pelo HBO Max. A base de clientes teve um crescimento significativo de 2,3 milhões no último trimestre e uma alta de 16% em relação ao ano anterior.

A expansão global tem sido a principal estratégia, com o HBO Max já disponível em mais de 100 mercados, incluindo lançamentos recentes em territórios menores da Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico. O forte sucesso na Austrália, em particular, deu à WBD confiança para futuras e importantes implementações na Europa, como Itália, Alemanha, Reino Unido e Irlanda.

A WBD continua a posicionar sua oferta de streaming com foco em conteúdo premium de alta qualidade. A plataforma se apoia em três pilares: dramas premium, filmes “pay-one” (lançamentos recentes do cinema) e produções em idioma local. Essa aposta em qualidade rendeu à HBO e ao HBO Max 30 prêmios Emmy em 12 programas originais. Além disso, a série prequel de terror “IT: Welcome to Derry” figurou entre os lançamentos mais fortes do HBO Max, e produções como “Task” têm visto suas audiências crescerem ao longo de suas exibições.

O grupo também celebrou recordes de desempenho de originais na América Latina e na Europa e firmou uma parceria de conteúdo e distribuição com a sul-coreana CJ ENM, visando a expansão de K-dramas (dramas coreanos) globalmente no HBO Max.

Do ponto de vista financeiro, o EBITDA ajustado de streaming aumentou 24% em relação ao ano anterior. A WBD projeta um crescimento modesto na receita de distribuição para o quarto trimestre, mas antecipa uma reaceleração significativa no primeiro semestre de 2026. Esse impulso será gerado pelo lançamento na Europa, pelo crescimento contínuo de assinantes, pela aplicação de medidas mais rigorosas contra o compartilhamento de senhas e por um aumento recente de preços nos EUA.