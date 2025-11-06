back to top
Mundo

Gigante de TV a cabo anuncia mudança estratégica de nome

Redação

A Altice USA, uma das maiores provedoras de serviços de TV a cabo e banda larga dos Estados Unidos, está passando por uma profunda transformação corporativa e mudará seu nome para Optimum Communications, Inc..

Essa mudança representa um pivô estratégico da empresa para alinhar sua imagem com sua marca de consumo mais forte, a Optimum, conhecida por seus serviços de internet de alta velocidade, telefone e móvel. O objetivo é distanciar-se da marca Altice, que muitas vezes é associada à sua origem europeia e a complexidades operacionais passadas, e enfatizar o foco em banda larga, onde a empresa tem visto estabilidade e crescimento.

A decisão vem em um momento de pressão, com a empresa enfrentando uma queda persistente em sua base de clientes de TV paga. No terceiro trimestre de 2025, a empresa perdeu 61.000 assinantes de televisão, reflexo da tendência de cord-cutting (cancelamento da TV a cabo) no mercado.

Ao abraçar o nome Optimum Communications, Inc., a empresa sinaliza uma abordagem futurista. A mudança coincide com investimentos em fibra óptica e capacidades móveis 5G, posicionando a empresa para competir de forma mais agressiva no mercado de internet, onde os ganhos em banda larga e serviços móveis têm ajudado a mitigar as perdas na TV por assinatura.

