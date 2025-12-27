Fim de ano no Xsports: Futebol europeu e clássicos do NBB dominam a grade

Com o calendário do futebol brasileiro em recesso para as festas de final de ano, o canal aberto Xsports aposta em uma programação internacional de peso para manter o torcedor ligado. Entre os destaques, a Premier League e a Série A Italiana dividem as atenções com o calor das quadras brasileiras no NBB.

Confira a agenda de transmissões ao vivo para os próximos dias:

Sábado, 27 de Dezembro

O dia começa com o brilho da elite inglesa e termina com a maior rivalidade do Rio de Janeiro nas quadras.

11h50 – Premier League: Liverpool x Wolverhampton – O Liverpool entra em campo buscando consolidar sua posição no topo da tabela. Olho em Mohamed Salah, que costuma brilhar em jogos de fim de ano.

14h50 – Liga Portugal: Famalicão x Estrela Amadora – O futebol português ganha espaço com um confronto tático interessante entre equipes que lutam para subir na tabela.

19h00 – NBB: Vasco x Flamengo (Destaque do Dia!) – O clássico dos milhões sai dos gramados e vai para as quadras. Um jogo de alta voltagem emocional para fechar o sábado.

Domingo, 28 de Dezembro

O domingo é dedicado ao futebol europeu, com foco total na tradicional “rodada de ressaca” do Natal, onde o ritmo costuma ser intenso.

08h00 – Série A (Italiano): Milan x Hellas Verona – O Milan entra como favorito no San Siro, buscando pontos cruciais para a disputa de vagas na Champions League.

10h50 – Premier League: Sunderland x Leeds United – Duelo histórico do futebol inglês. O Sunderland tenta segurar o ímpeto ofensivo do Leeds em um jogo que promete ser muito disputado fisicamente.

13h50 – Série A (Italiano): Bologna x Sassuolo – Um confronto equilibrado do “Calcio”, ideal para quem aprecia a organização tática das equipes italianas.

Segunda-feira, 29 de Dezembro

A semana começa com o Porto em campo e mais um clássico carioca no basquete nacional.