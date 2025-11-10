Esta semana na Netflix: Eddie Murphy, luta de Boxe e especial de Natal

A Netflix preparou um calendário de lançamentos de peso para a semana que começa em 10 de novembro de 2025. Os destaques incluem um documentário íntimo sobre a lenda da comédia Eddie Murphy, um aguardado evento de boxe ao vivo e novas temporadas de realities e thrillers de sucesso.
Lenda da Comédia em Foco
O título mais aguardado é “Eu, Eddie”, que chega à plataforma no dia 12 de novembro. Dirigido pelo vencedor do Oscar® Angus Wall, o documentário promete um olhar inédito sobre a vida e a carreira de Eddie Murphy, desde seus dias como prodígio do stand-up e no Saturday Night Live até se tornar um ícone de Hollywood. A produção conta com entrevistas exclusivas com o próprio Murphy e participações de gigantes da comédia como Dave Chappelle, Jerry Seinfeld e Jamie Foxx, celebrando a jornada do astro que desafiou todos os gêneros.
Esporte ao Vivo e Adrenalina em Dose Dupla
A plataforma de streaming investe novamente em transmissões ao vivo com o especial “Jake Paul vs. Tank Davis”, marcado para 14 de novembro. O evento de boxe coloca frente a frente a estrela e disruptor do boxe Jake Paul contra o invicto e campeão mundial em três divisões Gervonta “Tank” Davis. A luta histórica será transmitida ao vivo e globalmente, diretamente de Miami, Flórida.
Drama, Mistério e Natal Antecipado
Os amantes de thriller e mistério terão dois novos títulos para maratonar:
- “O Monstro em Mim” (13 de novembro): A aclamada escritora Aggie Wiggs (Claire Danes) se inspira de forma perigosa em seu novo vizinho, Nile Jarvis (Matthew Rhys), um magnata suspeito do desaparecimento da própria esposa.
- “O Cuco de Cristal” (14 de novembro): Após um transplante de coração, a médica Clara Merlo busca o doador e é levada a uma cidade interiorana cheia de segredos e um mistério de desaparecimento que dura mais de 20 anos.
Para entrar no clima de fim de ano, a comédia romântica “Um Natal Ex-pecial” (12 de novembro), estrelada por Alicia Silverstone, acompanha uma mulher recém-divorciada que tenta ter um último Natal perfeito em família, mas seus planos são complicados pela chegada inesperada de seu ex-marido com uma nova namorada
Novas Temporadas e Documentários de Peso
Os fãs de séries documentais e reality shows também têm motivos para comemorar:
- MARINES (10 de novembro): Série documental com acesso inédito à 31ª Unidade Expedicionária do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, mostrando o rigoroso treinamento e os laços formados pelos jovens fuzileiros navais no Pacífico.
- Crimes em Déli – 3ª Temporada (13 de novembro): O aclamado thriller investigativo indiano retorna para o maior caso da carreira da policial Vartika Chaturvedi, que confronta uma criminosa implacável em uma ampla investigação de tráfico de pessoas.
- Orange County à Venda – 4ª Temporada (12 de novembro): Os corretores de luxo estão de volta em uma competição acirrada por imóveis de alto nível, com fofocas e a chegada de novos corretores de San Diego agitando o escritório.
Com uma variedade que vai da nostalgia infantil de “Sesame Street: De Volta à Vila Sésamo” (10 de novembro) à emoção de um megacombate de boxe, a Netflix promete prender o público diante das telas nesta semana de novembro.