Descubra os convidados do The Graham Norton Show desta sexta

O icônico sofá vermelho de The Graham Norton Show recebe um elenco de peso nesta sexta-feira, dia 7 de novembro, a partir das 21h, com a exibição do quinto episódio da 33ª temporada, com exclusividade na América Latina pelo canal Film&Arts. O público pode esperar uma noite de conversas hilárias e revelações surpreendentes com a presença de grandes nomes do cinema, TV, teatro e música.

Os Convidados da Noite

Entre os entrevistados, o apresentador britânico Graham Norton terá a companhia de:

Kim Kardashian e Sarah Paulson: As atrizes e empresárias estarão juntas para falar sobre o seu novo drama jurídico para a TV, “All’s Fair” . Na série, criada por Ryan Murphy e já lançada no exterior, Kim Kardashian interpreta uma poderosa advogada de divórcios, Allura Grant, e Sarah Paulson interpreta sua rival, Carrington Lane. A série tem gerado bastante burburinho, marcando o papel de protagonista de Kardashian no gênero drama.

Bryan Cranston: O aclamado ator, imortalizado como Walter White em Breaking Bad , falará sobre sua volta aos palcos do West End, em Londres. Cranston está estrelando uma nova montagem da peça clássica de Arthur Miller, "All My Sons" ( Todos Eram Meus Filhos ), no Wyndham's Theatre, onde ele interpreta Joe Keller. Esta produção, que tem direção de Ivo van Hove, marca um reencontro entre o ator e o diretor após o sucesso de Network .

Rachel Zegler: A atriz e cantora, que ganhou destaque mundial em West Side Story, compartilha suas experiências após impressionar o público londrino no papel principal do musical "Evita" no London Palladium. Rachel Zegler conquistou a crítica e o público com sua interpretação de Eva Perón, especialmente por um momento marcante do show onde ela canta a icônica "Don't Cry for Me Argentina" ao vivo da sacada externa do teatro para a rua.

Destaque Musical

A atração musical da noite fica por conta da talentosa rapper britânica Little Simz, que fará uma performance da música “Lion”, parte de seu aclamado álbum de estúdio, “Lotus”. Lançado em 2025, o álbum “Lotus” foi bem recebido pela crítica por seu foco na vulnerabilidade e nas “fases complexas da vida”, com Little Simz explorando novos temas e sonoridades após a aclamada trilogia de álbuns anteriores.