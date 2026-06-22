CazéTV e os excessos de publicidade de apostas na Copa

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A CazéTV virou a sensação da Copa do Mundo de 2026. Transmite os 104 jogos do torneio, de graça, em 4K, sem pedir senha de TV por assinatura. É a única plataforma com transmissão integral de todos os confrontos para o público brasileiro. Mas esse acesso fácil tem um custo invisível: a quantidade de publicidade de casas de apostas que aparece a cada intervalo do jogo. E, num país onde quase nove em cada dez famílias devem alguma coisa, essa conta talvez não seja tão de graça assim.

O modelo que sustenta a transmissão gratuita

Streaming não paga as próprias contas com mensalidade, paga com patrocínio. E a CazéTV joga nessa liga com gigantes: na estreia do Brasil contra Marrocos, a Betnacional foi a primeira marca a fazer ação comercial durante a transmissão, no intervalo de hidratação.

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Vale lembrar: isso não é exclusividade da CazéTV. A própria Globo, somando TV Globo, SporTV e GeTV, reúne 25 marcas parceiras na Copa, entre elas Superbet, Betano e BetMGM. Bets são, hoje, uma das poucas categorias de anunciante dispostas a pagar pacotes desse tamanho em cima de audiência esportiva. Sem elas, o modelo gratuito perde fôlego e quem paga o preço de um modelo pago é o torcedor sem assinatura de pay-TV.

A escala também ajuda a entender por que isso importa tanto. No jogo de abertura, a CazéTV registrou um pico de 5,4 milhões de dispositivos simultâneos, 8,3 vezes mais do que na edição de 2022. Quanto maior a audiência, maior o megafone, para o bem e para o mal.

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Quando o intervalo de hidratação vira vitrine de odds

O ponto que incomoda não é a existência do patrocínio, é o tom. Depois do anúncio da Betnacional, a CazéTV chegou a divulgar um “turbinaço” de odds, subindo de 1,83 para 3,00. Isso não é só uma marca estampada, é um convite direto e numérico para apostar naquele exato momento, dentro do clima de adrenalina do jogo.

O detalhe que torna isso mais sensível é o perfil de quem assiste. Segundo o Panorama Político 2024 sobre apostas esportivas, golpes digitais e endividamento, 52% dos apostadores recebem até dois salários mínimos por mês, e uma pesquisa do DataSenado de 2024 estimou que 13% dos brasileiros com 16 anos ou mais, 22,13 milhões de pessoas, apostaram nos 30 dias anteriores ao levantamento. Não é um público qualquer: é, em boa parte, o mesmo público que assiste futebol de graça porque não tem dinheiro para pay-TV.

O que a lei já proíbe (e por que o Congresso quer ir além)

Apostas esportivas não são propaganda livre no Brasil. A Portaria SPA/MF nº 1.231/2024 já proíbe sugerir que apostar é forma de resolver problemas financeiros ou alternativa de investimento e o artigo 17 da Lei nº 14.790/2023 veda campanhas que apresentem a aposta como caminho para o êxito pessoal ou financeiro.

Mesmo assim, o Congresso está convencido de que isso não basta. Em maio de 2025, o Senado aprovou restrições que proíbem o uso de atletas, artistas e influenciadores em peças publicitárias de bets, citando preocupação com vício em jogos e degradação financeira de camadas vulneráveis. E o cerco aperta: em fevereiro de 2026, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou o PL 3.563/2024, que pretende proibir praticamente qualquer publicidade, patrocínio ou ação de marketing de casas de apostas. O projeto ainda precisa passar pela CCJ, pelo Plenário e pela Câmara, mas o sinal político é claro: o que hoje é permitido pode não sobreviver ao próximo ano legislativo.

E o cenário econômico só reforça a urgência do debate. Em março de 2026, o percentual de famílias brasileiras endividadas chegou a 80,4%, novo recorde da série histórica iniciada em 2010.

Os dois lados da aposta

A favor da publicidade pesada de bets:

Sustenta o modelo gratuito que dá acesso à Copa para quem não tem TV por assinatura;

É uma prática do mercado inteiro, não exclusividade da CazéTV — Globo também embarcou em múltiplas marcas do setor;

O setor já opera sob regras do CONAR e da SPA/MF, com avisos obrigatórios e proibição de promessas de ganho fácil;

Bets são hoje legais e regulamentadas no Brasil, geraram R$ 37 bilhões em receita bruta no primeiro ano de operação regulada e fazem parte legítima da economia da mídia esportiva.

Contra o volume atual de anúncios:

O país vive o pior nível de endividamento familiar da história, e o público que assiste futebol de graça é, estatisticamente, mais vulnerável a esse tipo de oferta;

Promoções como o “turbinaço de odds” empurram o espectador para uma decisão impulsiva no calor do jogo, mesmo respeitando a letra da lei;

O próprio Congresso já considera as regras atuais insuficientes e avança para restringir ainda mais esse tipo de publicidade;

A repetição em alta frequência, para uma audiência de milhões, multiplica o risco mesmo quando cada peça publicitária, isoladamente, está dentro das normas.

Nenhum dos dois lados está completamente errado. A CazéTV não inventou esse modelo, ela só o está executando melhor do que a concorrência, com mais audiência e, por consequência, mais holofote sobre os próprios excessos. O problema é estrutural, do setor publicitário e do calendário legislativo brasileiro. Mas isso não tira da CazéTV a responsabilidade de calibrar o volume, porque, no fim das contas, é a marca que está na tela, todo intervalo, todo jogo.

Você acha que a publicidade de apostas durante a Copa passou do limite, ou é só o preço justo de assistir ao Mundial de graça?