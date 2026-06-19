CazéTV bate recorde mundial com pico histórico na Copa

A primeira rodada da Copa do Mundo chegou ao fim, e a CazéTV tem vários motivos para comemorar. O canal alcançou a impressionante marca de 64 milhões de dispositivos únicos sintonizados nas transmissões gratuitas, número quase três vezes maior do que o registrado no mesmo período da Copa de 2022, quando havia atingido 22,2 milhões de aparelhos.
A explosão de acessos chama mais atenção por outro feito: em apenas uma rodada, a cobertura superou em quase dez milhões o alcance acumulado de toda a Copa do Mundo do Catar, que fechou o ciclo de 2022 com 55 milhões de dispositivos únicos no canal.
Nas redes sociais, onde a CazéTV detém a exclusividade do uso de imagens da competição, o engajamento dos torcedores seguiu o mesmo ritmo avassalador, gerando um alcance de 131,3 milhões de contas ao fim dos primeiros jogos.
O impacto do modelo de transmissão digital reescreveu o “livro de recordes” da internet. Um terço de todas as partidas da primeira rodada registrou picos de audiência simultânea acima do recorde mundial anterior. Ao todo, oito confrontos superaram a marca de 6,9 milhões de aparelhos ligados ao mesmo tempo, que era o teto histórico registrado em 2022.
Abaixo, confira os três maiores picos de audiência simultânea do YouTube no planeta até o momento:
- 1º Lugar: Estreia do Brasil
- Pico: 12,6 milhões de dispositivos conectados ao mesmo tempo.
- Partida: Empate contra a seleção do Marrocos.
- 2º Lugar: Estreia da Argentina
- Pico: 11,5 milhões de dispositivos conectados ao mesmo tempo.
- Destaque: O show em campo comandado por Lionel Messi.
- 3º Lugar: Estreia de Portugal
- Pico: 10,6 milhões de dispositivos conectados ao mesmo tempo.