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CazéTV bate recorde mundial com pico histórico na Copa

Plataforma de streaming triplica audiência em relação a 2022 e atinge pico histórico de 12,6 milhões de aparelhos conectados na estreia da Seleção Brasileira

Por Além da Tela
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​A primeira rodada da Copa do Mundo chegou ao fim, e a CazéTV tem vários motivos para comemorar. O canal alcançou a impressionante marca de 64 milhões de dispositivos únicos sintonizados nas transmissões gratuitas, número quase três vezes maior do que o registrado no mesmo período da Copa de 2022, quando havia atingido 22,2 milhões de aparelhos.

​A explosão de acessos chama mais atenção por outro feito: em apenas uma rodada, a cobertura superou em quase dez milhões o alcance acumulado de toda a Copa do Mundo do Catar, que fechou o ciclo de 2022 com 55 milhões de dispositivos únicos no canal.

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​Nas redes sociais, onde a CazéTV detém a exclusividade do uso de imagens da competição, o engajamento dos torcedores seguiu o mesmo ritmo avassalador, gerando um alcance de 131,3 milhões de contas ao fim dos primeiros jogos.

​O impacto do modelo de transmissão digital reescreveu o “livro de recordes” da internet. Um terço de todas as partidas da primeira rodada registrou picos de audiência simultânea acima do recorde mundial anterior. Ao todo, oito confrontos superaram a marca de 6,9 milhões de aparelhos ligados ao mesmo tempo, que era o teto histórico registrado em 2022.

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​Abaixo, confira os três maiores picos de audiência simultânea do YouTube no planeta até o momento:

  • 1º Lugar: Estreia do Brasil
    • Pico: 12,6 milhões de dispositivos conectados ao mesmo tempo.
    • Partida: Empate contra a seleção do Marrocos.
  • 2º Lugar: Estreia da Argentina
    • Pico: 11,5 milhões de dispositivos conectados ao mesmo tempo.
    • Destaque: O show em campo comandado por Lionel Messi.
  • 3º Lugar: Estreia de Portugal
    • Pico: 10,6 milhões de dispositivos conectados ao mesmo tempo.
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