Brasil pode até empatar com o Haiti e seguir vivo na Copa? Entenda

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Um empate na estreia custou caro. Depois de abrir o placar contra o Marrocos no MetLife Stadium, o Brasil deixou escapar a vitória e fechou a primeira rodada do Grupo C apenas na terceira posição, com um ponto. Nesta sexta-feira (19), a seleção entra em campo contra o Haiti em busca de reverter o quadro e o resultado pode definir o quanto o time de Carlo Ancelotti vai sofrer na última rodada.

O panorama do grupo ficou mais claro depois da primeira rodada. A Escócia assumiu a liderança do Grupo C com três pontos, após vencer o Haiti por 1 a 0, enquanto Brasil e Marrocos somam um ponto cada após o empate entre si. O Haiti, por sua vez, amarga a lanterna sem pontuar.

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O Jogo Paralelo Que Também Conta

Antes mesmo da bola rolar para Brasil e Haiti, outro resultado vai pesar na tabela. Escócia e Marrocos se enfrentam às 19h em Boston, antes do duelo brasileiro, marcado para as 21h30 na Filadélfia. Isso significa que o Brasil pode entrar em campo já sabendo se vai precisar de vitória, empate ou apenas torcer pelo resultado dos rivais.

Resumo da tabela antes da rodada:

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Escócia — 3 pontos (1V)

Marrocos — 1 ponto (1E)

Brasil — 1 ponto (1E)

Haiti — 0 pontos (1D)

Se o Brasil Vencer

Um triunfo sobre o Haiti coloca a seleção em quatro pontos e praticamente nas próprias mãos a vaga nas oitavas. Mesmo que a Escócia também vença o Marrocos e dispare na liderança com seis pontos, o Brasil chegaria à última rodada, contra os próprios escoceses, em 24 de junho, precisando apenas de um empate para garantir a classificação direta, sem depender da loteria dos “melhores terceiros colocados”.

Se o Brasil Empatar

O cenário de novo tropeço complica as contas. Com dois pontos, o Brasil ficaria à mercê do resultado entre Escócia e Marrocos: se um dos dois vencer, a seleção brasileira entraria na última rodada em situação de decisão direta contra a Escócia, precisando vencer para não depender do saldo de gols e da loteria dos terceiros colocados, formato que, nesta Copa, garante vaga aos oito melhores entre os times que terminam em terceiro nos doze grupos.

Se o Brasil Perder

Uma derrota para o Haiti seria o pior cenário possível. Com apenas um ponto somado em dois jogos, o Brasil chegaria à rodada final obrigado a vencer a Escócia, atual líder, e ainda torcer por uma combinação de resultados e saldo de gols para não correr risco real de eliminação na fase de grupos, algo inédito para a seleção pentacampeã neste formato de Copa.

A Decisão Já Está Marcada

Independentemente do que acontecer nesta sexta, o roteiro da última rodada já está escrito: o grupo se encerra em 24 de junho, com Brasil x Escócia e Marrocos x Haiti acontecendo simultaneamente. Ou seja, qualquer resultado de hoje só adia ou antecipa a verdadeira decisão.

E você, está confiante numa vitória tranquila do Brasil hoje, ou acha que o time de Ancelotti vai sofrer até o fim para se classificar?