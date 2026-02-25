Vale o ingresso para Pânico 7? + Estreias da semana nos cinemas (26/2)

- Publicidade -

O fim de semana chegou e a agenda de estreias do cinema está mais movimentada do que nunca. Se você busca adrenalina, drama de autor ou documentários musicais, as salas de todo o Brasil reservaram opções para todos os perfis de cinéfilos neste dia 26 de fevereiro.

Prepare a pipoca e confira os detalhes dos filmes em cartaz que prometem dominar as conversas nas redes sociais nos próximos dias. Do terror slasher ao cinema de arte, a seleção desta semana está imperdível.

O Destaque da Semana: Pânico 7

A franquia que reinventou o gênero slasher retorna às origens com uma trama que promete levar o terror psicológico e a metalinguagem a um novo patamar. Ghostface ressurge mais implacável, desafiando novos e antigos sobreviventes em um jogo de sobrevivência onde as regras mudaram drasticamente. A tensão é constante e o mistério sobre quem está por trás da máscara atinge níveis altíssimos.

O Veredito do Além da Tela: Pânico 7 entrega exatamente o que o fã espera: mortes criativas e um roteiro inteligente que brinca com os clichês atuais do cinema de horror. Embora a ausência de alguns rostos conhecidos seja sentida, a nova direção injeta um fôlego brutal que justifica o ingresso. É um prato cheio para quem gosta de investigar teorias enquanto pula da poltrona.

Outros Filmes em Cartaz

Sirãt

Um drama contemplativo que explora as conexões humanas e as barreiras culturais em uma jornada emocionante de autodescoberta. Um pai e um filho viajam para o deserto do Marrocos atrás da filha e irmã desaparecida em uma rave. Para quem é: Apreciadores de cinema de autor e dramas existenciais.

Arco

Neste suspense visualmente arrebatador, o passado e o presente se colidirem de forma inesperada após uma descoberta arqueológica. Um menino de 10 anos chamado Arco vive no ano de 2932 e acidentalmente viaja de volta no tempo para 2075 através de um arco-íris. Lá, ele conhece Iris, uma menina que o acolhe e fará de tudo para ajudá-lo a voltar para seu tempo. Para quem é: Fãs de mistérios arqueológicos e tramas não-lineares.

Manual Prático da Vingança Lucrativa

Uma comédia ácida sobre o mundo corporativo, onde um funcionário decide dar o troco de forma genial e rentável. Becket Redfellow é o herdeiro de uma vasta fortuna multibilionária, que está disposto a fazer qualquer coisa para obter o que acredita ser seu por direito, inclusive matar. Para quem é: Quem busca uma sátira social inteligente e boas risadas.

A História do Som

Dois homens viajam pela Nova Inglaterra rural para documentar as vidas e as vozes de ex-soldados americanos que, além de lutarem na Primeira Guerra, criaram um repertório valioso de canções folk e um novo sentimento. Para quem é: Fãs de romances históricos e fotografia impecável.

A Miss

Os bastidores obscuros e a pressão estética dos concursos de beleza são revelados neste drama intenso e realista. Uma vencedora de concursos de beleza sonha que sua filha siga seus passos. A filha, porém, não tem jeito para a coisa e não parece entusiasmada com a ideia. Seu filho, por outro lado, parece ter talento para conseguir uma faixa e coroa de Miss. Para quem é: Interessados em dramas de bastidores e críticas sociais.

O Olhar Misterioso do Flamingo

Aos 12 anos, Lidia sente na pele o ódio vivenciado por sua família pelo simples fato de serem LGBTQIA+. Acusados de disseminar um vírus pelo olhar, homens gays são perseguidos pelo Chile.

EPiC: Elvis Presley in Concert

Uma experiência imersiva que traz o Rei do Rock de volta aos palcos através de tecnologia de ponta e gravações raras. Para quem é: Fãs fervorosos de Elvis Presley e entusiastas de documentários musicais.

É tempo de amoras

Um filme delicado sobre infância, amadurecimento e as memórias que carregamos das coisas mais simples da vida. Pasqualina tem 91 anos, mora em uma casa de repouso e não possui mais parentes vivos. Um dia, decide fugir e embarcar em uma aventura para reencontrar um antigo amor do passado. Nessa jornada, conhece Petrolina, ou Pety, uma menina de 8 anos que sente falta de ter uma avó. A amizade entre elas muda suas vidas — e Pety, surpreendentemente, tentará adotar Pasqualina. Para quem é: Famílias e pessoas que buscam uma história reconfortante (feel-good movie).

Depois do fogo

Um thriller tenso que acompanha as consequências de um incêndio criminoso em uma pequena comunidade isolada. Após perder sua fazenda em um incêndio, um cowboy solitário busca refúgio em um acampamento provisório. Enquanto tenta se reconectar com sua filha e ex-mulher, ele encontra esperança na comunidade de vizinhos que também tentam reconstruir suas vidas. Para quem é: Fãs de thrillers policiais e dramas de investigação.

A incrível Eleanor

A cinebiografia de uma mulher à frente de seu tempo, lutando por direitos e reconhecimento em uma sociedade conservadora. Para quem é: Interessados em histórias reais e empoderamento feminino.

O caso dos estrangeiros

Um drama político urgente que aborda a crise migratória sob a perspectiva de uma família em busca de refúgio. Quando um médico sírio é forçado a fugir de Aleppo com sua filha, uma escolha desencadeia uma série de eventos que se espalham por fronteiras e arrastam quatro estranhos para a mesma história: Um contrabandista, um soldado, uma poetisa e um capitão da guarda costeira grega. Para quem é: Quem busca cinema engajado e temas sociais contemporâneos.

Feliz aniversário em Belgrado

Uma celebração que foge do controle em meio ao caos urbano, misturando comédia e drama em uma capital vibrante. Inverno de 1993. As guerras após a dissolução da Iugoslávia socialista continuam na Croácia e na Bósnia. Belgrado está sob sanções e a inflação ameaça se transformar em hiperinflação. Uma mãe acorda em um dia em que precisa cuidar de todos os preparativos para a festa de aniversário da filha mais nova. Para quem é: Fãs de cinema europeu moderno e tramas de encontros e desencontros.

Ponte para o Streaming: O que assistir antes de ir ao cinema

Pânico (2022) e Pânico VI Para chegar ao cinema com a memória fresca, nada melhor do que maratona os capítulos anteriores desta nova fase da franquia. Você entende a evolução da “core four” e como o Ghostface se tornou ainda mais agressivo na era digital. Onde assistir: Netflix e Paramount+.

Elvis Se o documentário EPiC despertou seu interesse, a cinebiografia dirigida por Baz Luhrmann é essencial para entender a magnitude do ícone e sua influência na cultura pop global. Onde assistir: Max.

Conclusão: E aí, o que você vai assistir?

Com tantas opções variadas, o cinema continua sendo o melhor programa para o fim de semana. Você vai encarar o novo Ghostface ou prefere o drama histórico de A História do Som? Conta pra gente nos comentários qual estreia mais te empolgou!