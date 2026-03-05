Vale o ingresso para ‘Cara de Um, Focinho de Outro’? Veja as estreia desta quinta (5/3)

- Publicidade -

O calendário de estreias do cinema em março começa com uma mistura inusitada de fofura tecnológica, terror clássico e o retorno de épicos da ação. Nesta quinta-feira, dia 5 de março, as salas recebem produções que vão desde a nova aposta da Pixar até versões definitivas de clássicos modernos.

Se você está em dúvida sobre quais filmes em cartaz merecem o seu investimento em pipoca, preparamos um guia direto ao ponto. Seja para levar a família ou para um mergulho profundo no cinema de gênero, a seleção da semana está eclética.

Além da Tela está no WhatsApp! Entre em nosso canal e acompanhe as novidades em primeira mão. WhatsApp

O Destaque da Semana: Cara de Um, Focinho de Outro

A nova animação da Pixar, dirigida por Daniel Chong (de Nós os Ursos), apresenta Mabel, uma jovem que utiliza tecnologia de ponta para transferir sua consciência para um castor robótico. A missão? Infiltrar-se no mundo animal para impedir os planos de Jerry, um prefeito hostil que quer acabar com a convivência entre humanos e bichos. É uma jornada de empatia que usa a ficção científica para falar sobre sentimentos muito reais.

O Veredito do Além da Tela: O filme resgata a capacidade da Pixar de transformar conceitos abstratos em emoção pura, lembrando os tempos áureos de Divertida Mente. O visual do mundo animal sob a perspectiva do robô é deslumbrante, e Jon Hamm entrega um vilão divertido e detestável na medida certa. Vale o ingresso pelo frescor da narrativa e pela mensagem necessária sobre proteção ambiental.

- Publicidade -

Outros Filmes em Cartaz

A Noiva!

Uma releitura sombria do mito de Frankenstein. Uma jovem assassinada volta à vida como companheira do monstro, mas descobre um mundo de obsessão e violência. Para quem é: Fãs de terror gótico e amantes de tragédias românticas sombrias.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair

A versão definitiva de Quentin Tarantino. Os dois volumes compilados em um único épico, sem recapitulações e com sequências de animação inéditas. Para quem é: Cinéfilos que querem vivenciar a vingança da Noiva como ela foi concebida originalmente.

Kokuho – O Preço da Perfeição

Um jovem herdeiro da Yakuza encontra sua verdadeira vocação no tradicional teatro japonês após ser adotado por um grande mestre da arte. Para quem é: Admiradores da cultura japonesa e dramas sobre destino e talento.

De Volta à Bahia

Um romance solar que une dois surfistas em Salvador. Entre manobras e vídeos virais, eles precisam lidar com a pressão de um campeonato decisivo. Para quem é: Quem busca uma história leve, romântica e com belas paisagens nacionais.

Bebê da Mamãe

O sonho da maternidade vira um pesadelo quando um tratamento de fertilidade inovador resulta em uma criança que desperta desconfiança e medo. Para quem é: Fãs de suspense psicológico e “terror de maternidade”.

Minha Querida Família

Um drama sensível sobre reencontros. Estelle foge de um casamento abusivo para a casa da mãe, forçando a família a encarar traumas do passado. Para quem é: Quem gosta de dramas familiares intensos e atuações emocionantes.

Push: No Limite do Medo

Grávida de 8 meses e lidando com o luto, Natalie Flores precisa enfrentar um cliente maníaco em um jogo de sobrevivência claustrofóbico. Para quem é: Espectadores que buscam adrenalina e thrillers de “gato e rato”.

A Vida Secreta de Meus Três Homens

Três fantasmas do passado retornam em uma narrativa provocativa para tentar explicar as raízes políticas e sociais do Brasil atual. Para quem é: Interessados em cinema político e narrativas experimentais.

Mr. Nobody Contra Putin

Um professor russo documenta a militarização de sua escola como um ato de protesto silencioso e doloroso. Para quem é: Público que busca documentários urgentes e denúncias sociais.

Hey Joe

Um veterano americano volta a Nápoles anos após a guerra para encontrar o filho, mas descobre que ele se tornou um criminoso sem interesse no pai. Para quem é: Fãs de dramas de guerra e histórias de redenção tardia.

Queens Of The Dead

Zumbis invadem um drag show no Brooklyn. Agora, club kids e drag queens rivais precisam se unir para sobreviver ao apocalipse. Para quem é: Quem ama comédias de terror com muito brilho e humor ácido.

Ponte para o Streaming: O que assistir antes de ir ao cinema

Nós os Ursos: O Filme Para conhecer o estilo de Daniel Chong antes de ver Cara de Um, Focinho de Outro, vale conferir sua obra mais famosa. A sensibilidade com o mundo animal e o humor visual já estavam todos lá. Onde assistir: HBO Max.

Pobres Criaturas Se o tema de “mulher trazida de volta à vida para descobrir o mundo” em A Noiva! te interessa, este longa vencedor do Oscar é a companhia perfeita para entender essa busca por identidade. Onde assistir: Disney+.

Conclusão: E aí, o que você vai assistir?

A Pixar vai dominar sua semana ou você está mais no clima de um banho de sangue com o especial de Kill Bill? Conta pra gente nos comentários qual dessas estreias vai garantir o seu balde de pipoca!