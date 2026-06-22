TCL avança no mercado global de TVs e reduz diferença para a Samsung

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O mercado global de televisores está registrando uma das disputas mais acirradas dos últimos anos pelo topo do setor de telas conectadas. De acordo com o relatório trimestral de envios globais da Counterpoint Research, correspondente ao primeiro trimestre de 2026, a TCL conquistou uma fatia de 14% de participação de mercado (market share).

​O resultado é altamente estratégico para a TCL, já que o primeiro trimestre historicamente representa o período sazonal mais fraco do ano para a marca. Com esse avanço, a companhia conseguiu encurtar significativamente a distância que a separa da líder global, a Samsung. No primeiro trimestre de 2025, a diferença entre as duas gigantes era de cerca de 4 pontos percentuais; agora, no primeiro trimestre de 2026, essa margem caiu para aproximadamente 2,8 pontos percentuais.

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​Ranking das maiores marcas de TV do mundo

​O gráfico do Global TV Shipments Tracker revela como ficou a divisão do mercado de remessas entre as quatro principais marcas de tecnologia no primeiro trimestre de 2026:

1º Lugar: Samsung ​ Participação de mercado: 17%

​ 2º Lugar: TCL ​ Participação de mercado: 14%

3º Lugar: Hisense ​ Participação de mercado: 13%

​ 4º Lugar: LG ​ Participação de mercado: 9%

​Outras marcas (Somadas): 47%

​(Fonte: Counterpoint Research Global TV Shipments Tracker, Q1 2026)

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​A movimentação das fabricantes indica que o primeiro semestre de 2026 será um dos períodos mais competitivos e agressivos da história recente da indústria de televisores.

​Esse cenário de forte concorrência é impulsionado pelo lançamento massivo de novas linhas de produtos equipadas com as tecnologias MiniLED e RGB MiniLED por parte de múltiplas marcas a partir do final do primeiro trimestre. A popularização e o barateamento dessas telas premium devem ditar o ritmo das vendas e a preferência dos consumidores nos próximos meses, desafiando a hegemonia das marcas tradicionais no topo do ranking global.