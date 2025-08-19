Samsung TV Plus estreia canal inédito no país

Publicidade

A Tastemade Brasil acaba de estrear o canal Tastemade Casa, que já está disponível de graça na plataforma Samsung TV Plus. A nova aposta da empresa traz uma programação contínua e variada, unindo produções originais brasileiras e sucessos internacionais sobre temas como design, decoração, viagens, gastronomia e cultura.

O canal Tastemade Casa funciona no modelo FAST (Free Ad-supported Streaming TV), ou seja, é gratuito e exibido 24 horas por dia, com uma grade fixa e pausas comerciais. Para assistir, basta ter acesso à plataforma, sem a necessidade de assinaturas ou cadastros.

Destaques da programação

Entre os destaques do canal, estão reality shows de design, programas de reforma e séries sobre residências em lugares remotos. O conteúdo inclui, além das produções da própria Tastemade, títulos de parceiros estratégicos, como a Banijay, muitos deles disponíveis pela primeira vez de forma gratuita no Brasil, fora dos serviços de streaming por assinatura.

A grade de programação de lançamento conta com atrações como: