Samsung TV Plus estreia canal inédito no país

A Tastemade Brasil acaba de estrear o canal Tastemade Casa, que já está disponível de graça na plataforma Samsung TV Plus. A nova aposta da empresa traz uma programação contínua e variada, unindo produções originais brasileiras e sucessos internacionais sobre temas como design, decoração, viagens, gastronomia e cultura.
O canal Tastemade Casa funciona no modelo FAST (Free Ad-supported Streaming TV), ou seja, é gratuito e exibido 24 horas por dia, com uma grade fixa e pausas comerciais. Para assistir, basta ter acesso à plataforma, sem a necessidade de assinaturas ou cadastros.
Destaques da programação
Entre os destaques do canal, estão reality shows de design, programas de reforma e séries sobre residências em lugares remotos. O conteúdo inclui, além das produções da própria Tastemade, títulos de parceiros estratégicos, como a Banijay, muitos deles disponíveis pela primeira vez de forma gratuita no Brasil, fora dos serviços de streaming por assinatura.
A grade de programação de lançamento conta com atrações como:
- “Cozinha Repaginada”: A chef e designer Ellen Bennett ensina a transformar cozinhas em espaços funcionais e bem projetados sem gastar uma fortuna.
- “Gui e Rafa”: O programa foca em decoração descomplicada e reformas de baixo custo.
- “Reforma em 48h”: Apresentado por Tia Mowry, o reality show dá a proprietários criativos dois dias e 2 mil dólares para transformarem um cômodo da casa.
- “Chave da Fortuna”: Jean Johansson acompanha a busca pelos herdeiros de propriedades deixadas por parentes distantes que não deixaram testamento.
- “DIYCore”: Karla Amadori traz dicas de decoração e projetos DIY (faça você mesmo) para dar mais vida e cor às casas.
- “Minhas Plantas”: Apresentado pela jardineira e autora Carol Costa, o programa traz dicas práticas sobre jardinagem e paisagismo.
- “Sempre Quis Ter”: O programa original da Tastemade Brasil mostra Leo e Mari testando eletrodomésticos para descobrir se valem a pena.
- “Design Masters: A Competição”: Dez novos designers competem para conseguir um contrato que pode mudar suas carreiras.
- “Refúgios Secretos”: O programa explora as histórias e os segredos de casas localizadas em lugares isolados, inspirando os amantes de design e arquitetura.
