    Programe-se: O que assistir no Paramount+ esta semana

    Por Guilherme Santos
    A travessia para o final de agosto no streaming Paramount+ está repleta de novidades e opções para todos os públicos. Entre os conteúdos já disponívels, destaque para:

    • Jane, a Virgem — 5ª temporada, recém-chegada à plataforma, para continuar acompanhando as reviravoltas dessa comédia romântica premiada.

    • Pulp Fiction e Na Natureza Selvagem, ideais para os fãs de filmes cult.

    • Nóis na Firma, comédia nacional no ar desde 16/08, trazendo situações hilárias de coworking.

    • Stans, documentário sobre Eminem e a cultura dos superfãs, já é destaque entre quem gosta de música.

    • Babel: drama internacional premiado, estrelado por Brad Pitt, Cate Blanchett e Gael García Bernal, perfeito para quem busca histórias densas e reflexivas.

    E esta semana:

    • Zoolander (versão animada, estreia 23/08): Para quem gosta de bom humor, moda e muita referência pop.

    • Venom (filme de terror e suspense, chega 24/08): Prepare-se para sustos e ação nos pântanos da Louisiana.

    • Futebol continua pegando fogo com as fases decisivas das Libertadores e Sul-Americana.

    Vem aí: No próximo domingo, prepare-se para o thriller de suspense:

    Olhos de Coração

    Nos últimos anos, o “Assassino de Olhos e Coração” tem causado estragos no Dia dos Namorados, perseguindo e assassinando casais. Neste Dia dos Namorados, nenhum casal está a salvo. O filme é estrelado por Mason Gooding, Olivia Holt e Gigi Zumbado.

     

