Programe-se: O que assistir no Paramount+ esta semana

A travessia para o final de agosto no streaming Paramount+ está repleta de novidades e opções para todos os públicos. Entre os conteúdos já disponívels, destaque para:

Jane, a Virgem — 5ª temporada , recém-chegada à plataforma, para continuar acompanhando as reviravoltas dessa comédia romântica premiada.

Nóis na Firma , comédia nacional no ar desde 16/08, trazendo situações hilárias de coworking.

Stans , documentário sobre Eminem e a cultura dos superfãs, já é destaque entre quem gosta de música.

Babel: drama internacional premiado, estrelado por Brad Pitt, Cate Blanchett e Gael García Bernal, perfeito para quem busca histórias densas e reflexivas.

E esta semana:

Zoolander (versão animada, estreia 23/08): Para quem gosta de bom humor, moda e muita referência pop.

Venom (filme de terror e suspense, chega 24/08): Prepare-se para sustos e ação nos pântanos da Louisiana.

Futebol continua pegando fogo com as fases decisivas das Libertadores e Sul-Americana.

Vem aí: No próximo domingo, prepare-se para o thriller de suspense:

Olhos de Coração



Nos últimos anos, o “Assassino de Olhos e Coração” tem causado estragos no Dia dos Namorados, perseguindo e assassinando casais. Neste Dia dos Namorados, nenhum casal está a salvo. O filme é estrelado por Mason Gooding, Olivia Holt e Gigi Zumbado.