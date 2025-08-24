Programe-se: O que assistir no Paramount+ esta semana

Jane, a Virgem — 5ª temporada, recém-chegada à plataforma, para continuar acompanhando as reviravoltas dessa comédia romântica premiada.
Pulp Fiction e Na Natureza Selvagem, ideais para os fãs de filmes cult.
Nóis na Firma, comédia nacional no ar desde 16/08, trazendo situações hilárias de coworking.
Stans, documentário sobre Eminem e a cultura dos superfãs, já é destaque entre quem gosta de música.
Babel: drama internacional premiado, estrelado por Brad Pitt, Cate Blanchett e Gael García Bernal, perfeito para quem busca histórias densas e reflexivas.
E esta semana:
Zoolander (versão animada, estreia 23/08): Para quem gosta de bom humor, moda e muita referência pop.
Venom (filme de terror e suspense, chega 24/08): Prepare-se para sustos e ação nos pântanos da Louisiana.
Futebol continua pegando fogo com as fases decisivas das Libertadores e Sul-Americana.
Vem aí: No próximo domingo, prepare-se para o thriller de suspense:
Olhos de Coração
Nos últimos anos, o “Assassino de Olhos e Coração” tem causado estragos no Dia dos Namorados, perseguindo e assassinando casais. Neste Dia dos Namorados, nenhum casal está a salvo. O filme é estrelado por Mason Gooding, Olivia Holt e Gigi Zumbado.
A travessia para o final de agosto no streaming Paramount+ está repleta de novidades e opções para todos os públicos. Entre os conteúdos já disponívels, destaque para:
