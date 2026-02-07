Onde assistir ao Super Bowl 2026 ao vivo na TV e streaming?

- Publicidade -

O grande espetáculo do futebol americano está chegando e, ao contrário do que acontecia no passado, o Super Bowl LX, a final da temporada da NFL entre Seattle Seahawks e New England Patriots, terá uma das coberturas mais amplas já vistas no Brasil. A partida acontece no domingo, 8 de fevereiro, às 20h30, no horário de Brasília, e será exibida ao vivo por uma combinação de canais de TV e plataformas digitais.

Na decisão disputada no Levi’s Stadium, na Califórnia, os torcedores brasileiros terão diversas formas de assistir ao jogo, seja pela televisão tradicional ou por meio de serviços de streaming, com equipes de transmissão e análise dedicadas ao evento.

Em 2026, além do jogo em si, a final contará com um show de intervalo de Bad Bunny, artista porto-riquenho que promete trazer grandes performances para a noite, reforçando a montagem de uma grade repleta de atrações que vão muito além do esporte.

Onde assistir ao Super Bowl no Brasil

A cobertura do Super Bowl em 2026 promete ser ampla e diversificada, na TV aberta, TV por assinatura e no YouTube:

ESPN e Disney+ — A principal transmissão da final ficará por conta da ESPN em TV por assinatura, com comentários e cobertura especial de toda a partida. O mesmo sinal ao vivo também será exibido no streaming Disney+ , para assinantes do plano Premium.

SporTV e GE TV – Canais do Grupo Globo também estão confirmados para exibir o jogo ao vivo, trazendo análises pré-jogo, comentários e a transmissão completa para o público que acompanha esportes pela TV por assinatura.

Canal digital GE TV no YouTube – A grande final terá transmissão aberta e gratuita no canal esportivo GE TV no YouTube, a partir das 18h30.

NFL Game Pass (via DAZN) – O serviço oficial da liga, oferecido no Brasil por meio do NFL Game Pass com acesso pelo DAZN, também transmite o Super Bowl e demais jogos da pós-temporada.

Multishow – Em parceria inédita com a Ge TV e o sportv, o canal transmite ao vivo, a partir das 22h, o show do intervalo. E logo antes da transmissão, Guilherme Guedes apresenta o “TVZ especial”.

