O que vem por aí esta semana no Paramount+

A segunda quinzena de agosto segue a todo vapor com novidades no Paramount+. Já estão rolando os jogos das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores™ e Sul-Americana™, além de conteúdos inéditos para a família, como Patrulha Canina: Filhotes da Selva.

O streaming da Paramount traz também:

Jane, a Virgem — 4ª temporada : Já disponível, perfeita para quem adora romance, dilemas em família e muito humor.

A Máquina Infernal , Hellraiser – Renascido do Inferno , Whitney (biografia da cantora), In Bloom e Nóis na Firma (comédia nacional no ar desde 16/08), completam o catálogo.

Dexter: Ressurreição (com episódios inéditos às sextas), Star Trek: Strange New Worlds (novos episódios às quintas) e South Park (sempre aos sábados).

E vem aí ainda esta semana: