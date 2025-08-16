O que vem por aí esta semana no Paramount+

A segunda quinzena de agosto segue a todo vapor com novidades no Paramount+. Já estão rolando os jogos das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores™ e Sul-Americana™, além de conteúdos inéditos para a família, como Patrulha Canina: Filhotes da Selva.
Jane, a Virgem — 4ª temporada: Já disponível, perfeita para quem adora romance, dilemas em família e muito humor.
Publicidade
A Máquina Infernal, Hellraiser – Renascido do Inferno, Whitney (biografia da cantora), In Bloom e Nóis na Firma (comédia nacional no ar desde 16/08), completam o catálogo.
Dexter: Ressurreição (com episódios inéditos às sextas), Star Trek: Strange New Worlds (novos episódios às quintas) e South Park (sempre aos sábados).
E vem aí ainda esta semana:
Jane, a Virgem — 5ª temporada (21 de agosto)
Uma jovem católica e muito devota descobre que foi acidentalmente inseminada artificialmente.
A segunda quinzena de agosto segue a todo vapor com novidades no Paramount+. Já estão rolando os jogos das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores™ e Sul-Americana™, além de conteúdos inéditos para a família, como Patrulha Canina: Filhotes da Selva.