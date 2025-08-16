Buscar
    O que vem por aí esta semana no Paramount+

    Por Guilherme Santos
    A segunda quinzena de agosto segue a todo vapor com novidades no Paramount+. Já estão rolando os jogos das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores™ e Sul-Americana™, além de conteúdos inéditos para a família, como Patrulha Canina: Filhotes da Selva.

    Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu WhatsApp.

    O streaming da Paramount traz também:

    • Jane, a Virgem — 4ª temporada: Já disponível, perfeita para quem adora romance, dilemas em família e muito humor.

    • A Máquina InfernalHellraiser – Renascido do InfernoWhitney (biografia da cantora), In Bloom e Nóis na Firma (comédia nacional no ar desde 16/08), completam o catálogo.

    • Dexter: Ressurreição (com episódios inéditos às sextas), Star Trek: Strange New Worlds (novos episódios às quintas) e South Park (sempre aos sábados).

    E vem aí ainda esta semana:

    • Jane, a Virgem — 5ª temporada (21 de agosto)

      Uma jovem católica e muito devota descobre que foi acidentalmente inseminada artificialmente.

