Michael Jackson – A História: Série da BBC sobre o Rei do Pop chega ao Globoplay

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O Globoplay acaba de disponibilizar, com exclusividade em streaming, a série documental intitulada “Michael Jackson – A História“. O lançamento acontece na semana em que o mundo relembra os 17 anos da morte do Rei do Pop, ocorrida em 25 de junho de 2009.

Quase duas décadas após sua partida, o astro continua ocupando um lugar central no imaginário da música global. Composta por quatro episódios liberados de uma só vez, a produção revisita a jornada do artista cujas coreografias e canções seguem atravessando gerações.

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A série documental reconta os capítulos mais marcantes e debatidos da carreira do cantor, equilibrando o sucesso estrondoso com a sua conturbada vida pessoal. O projeto foi comissionado originalmente pela rede britânica BBC e conta com a direção experiente de Sophie Fuller.

Ao longo da exibição, a obra combina um vasto material com imagens de arquivo históricas e raras das apresentações e do cotidiano do artista, além de trazer depoimentos fortes e entrevistas exclusivas com figuras muito próximas ao cantor, incluindo sua irmã Janet Jackson e o rabino Shmuley Boteach.

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O doc explora desde o talento musical revolucionário e os desafios na indústria até as grandes controvérsias públicas e os momentos decisivos fora dos palcos que ajudaram a construir esse legado.

Todos os episódios de “Michael Jackson – A História” já podem ser assistidos pelos assinantes da plataforma a partir de dispositivos móveis, smart TVs e computadores.