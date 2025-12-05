HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia deste sábado (6/12)?

Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este sábado, dia 6 de dezembro, a partir das 22h. Confira abaixo as estreias da semana:

A Grande Viagem da Sua Vida é a novidade da HBO. A narrativa imaginativa de dois estranhos e da extraordinária jornada emocional que os conecta.

No Telecine Premium os assinantes conferem Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Anos antes de se tornar o presidente tirânico de Panem, Coriolanus Snow, de 18 anos, vê uma chance de mudar sua sorte quando se torna o mentor de Lucy Gray Baird, o tributo feminino do Distrito 12.