HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia desta semana (8/11)?

Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este sábado, dia 8 de novembro, a partir das 22h. Confira abaixo as principais estreias da semana:

Desespero Profundo é a novidade da HBO. Após a queda de um avião, os sobreviventes se encontram presos debaixo d’água. Eles precisam encontrar uma maneira de escapar enquanto tubarões começam a circular pelos destroços.

Já o longa Emanuelle é o destaque do Telecine Premium. Emmanuelle acompanha uma jovem mulher que, em busca de uma sensação de prazer desconhecida e de uma conexão com seu corpo e seus desejos, viaja sozinha para Hong Kong numa missão de negócios. Constantemente exposta ao luxo, ela precisa visitar um hotel em Hong Kong e avaliá-lo. Sozinha na viagem de negócios, Emmanuelle enxerga a situação como a oportunidade ideal para encontrar a satisfação que tanto procura. Com isso, ela passa a se envolver com diversas pessoas da luxuosa e sensual cidade. Entre os numerosos encontros, ela conhece Kei, um homem misterioso que se mantém distante e lhe escapa em momentos cruciais, atraindo maior curiosidade dela.