HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia desta semana (27/9)?

Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este sábado, dia 27 de setembro, a partir das 22h. Confira abaixo as estreias da semana:

Para fechar o mês com chave de ouro, o Telecine Premium a estreia é Minha Fera. O filme é uma mistura inusitada de comédia e drama. A protagonista é Laura Franco, uma atriz que, após ter sua vida virada de cabeça para baixo, descobre um monstro assustador, mas charmoso, vivendo em seu armário. A criatura ajuda Laura a reencontrar sua voz e sua autoconfiança.

Sequestro 1971 é a novidade da HBO. Um avião coreano com destino ao aeroporto de Gimpo se vê em complicações quando um de seus passageiros sequestra o voo e exige que mudem o curso para a Coreia do Norte, onde vive seu irmão. O capitão perde a visão com a explosão de uma bomba e o copiloto Tae-in assume o controle, lutando para salvar as vidas dos passageiros e tripulantes.