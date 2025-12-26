HBO ou Telecine: O que assistir neste sábado (26/12)?

Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes produções para exibição neste sábado, dia 27 de dezembro, a partir das 22h. Confira abaixo o que assistir neste final de semana:
Na HBO, os assinantes conferem no dia 27 de dezembro o longa Um Verão Infernal. O conselheiro de acampamento de 24 anos, Jason Hochberg, chega a Camp Pineway achando que seu maior problema era estar afastado de seus colegas adolescentes. O que ele não sabe é que um assassino mascarado está rondando o acampamento, brutalmente matando os conselheiros um por um.
Já no Telecine Premium os assinantes conferem Duro de Casar (Bride Hard) é o destaque do dia 27 de dezembro. Com Rebel Wilson. Quando um grupo de mercenários sequestra uma luxuosa boda, eles não sabem que a dama de honra é uma agente secreta pronta para desatar o inferno sobre quem tentar arruinar o casamento.
Confira abaixo os trailers das duas atrações: