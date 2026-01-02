HBO ou Telecine: O que assistir neste final de semana (3/1)?

Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este primeiro sábado de 2026, dia 3 de janeiro, a partir das 22h. Confira abaixo o que assistir neste final de semana:

As novidades começam no Telecine Premium com C.I.C. – Central de Inteligência Cearense. Wanderlei, um agente secreto brasileiro conhecido como Karkará, é responsável por combater alguns dos criminosos mais perigosos do mundo, e sua próxima missão é tão desafiadora quanto as anteriores: ele deve recuperar a fórmula de um projeto ultrassecreto dos governos do Brasil, Paraguai e da Argentina. Aliando-se a agentes, Karkará deve encontrar os bandidos de uma poderosa organização criminosa antes que usem a arma secreta para realizarem seus planos malignos.

Já na HBO, os assinantes conferem Assassino por acaso. Um assassino quebra o protocolo para ajudar uma mulher desesperada que tenta fugir de seu marido.

Confira os trailers das atrações: