HBO Max: o que assistir no streaming esta semana

Por Guilherme Santos
A HBO Max abre 2026 com uma semana  marcada pelos lançamentos de produções latino-americanas e uma leva  de filmes. O destaque fica para Chapolin e os Colorados, animação original baseada em um dos personagens mais aclamados de Chespirito.

Já em cinema, os destaques ficam or conta de Assassino por Acaso, Quase 18, Saudosa Maloca e a chegada completa da franquia Jason Bourne. E vem mais por aí.

Lançamentos da semana:

Já chegou

– Chapolin e os Colorados (série original latino-americana)

– Assassino por Acaso (filme)

– Baylen: Uma Vida Sem Filtro – T2 (reality)

5 de janeiro

– Margarida, Que Sua Lenda Valha a Pena (série)

– MasterChef US – T15 (reality culinário)

6 de janeiro

– O Culto da Morte: O Caso Andrea Yates (docusérie / true crime)

7 de janeiro

– Quase 18 (filme)

– Os Smurfs e a Vila Perdida (animação)

– Saudosa Maloca (filme nacional)

– A Identidade Bourne

– A Supremacia Bourne

– O Ultimato Bourne

– O Legado Bourne

– Jason Bourne

