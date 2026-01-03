HBO Max: o que assistir no streaming esta semana

A HBO Max abre 2026 com uma semana marcada pelos lançamentos de produções latino-americanas e uma leva de filmes. O destaque fica para Chapolin e os Colorados, animação original baseada em um dos personagens mais aclamados de Chespirito.
Já em cinema, os destaques ficam or conta de Assassino por Acaso, Quase 18, Saudosa Maloca e a chegada completa da franquia Jason Bourne. E vem mais por aí.
Lançamentos da semana:
Já chegou
– Chapolin e os Colorados (série original latino-americana)
– Assassino por Acaso (filme)
– Baylen: Uma Vida Sem Filtro – T2 (reality)
5 de janeiro
– Margarida, Que Sua Lenda Valha a Pena (série)
– MasterChef US – T15 (reality culinário)
6 de janeiro
– O Culto da Morte: O Caso Andrea Yates (docusérie / true crime)
7 de janeiro
– Quase 18 (filme)
– Os Smurfs e a Vila Perdida (animação)
– Saudosa Maloca (filme nacional)
– A Identidade Bourne
– A Supremacia Bourne
– O Ultimato Bourne
– O Legado Bourne
– Jason Bourne