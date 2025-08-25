Globo estreia nova temporada de reality musical com novidades

O “Estrela da Casa” está de volta e promete revolucionar a forma como o público acompanha a jornada de novos talentos musicais. Com estreia marcada para o dia 25 de agosto, a nova temporada chega com um formato repaginado, mais focado na música e no desenvolvimento artístico dos participantes, deixando a convivência em segundo plano.
Quatorze cantores de diferentes partes do Brasil, que já vivem da música, estarão confinados em um Centro de Treinamento totalmente equipado para aprimorar suas habilidades. O local, que mais parece um centro de estudos musicais do que uma casa de reality show, conta com estúdio de gravação, sala de composição, instrumentos musicais e múltiplos palcos para shows. O ambiente foi pensado para que os competidores se concentrem 100% em sua evolução musical, e a dinâmica de jogo reflete isso.
Michel Teló Como Mentor e Votação Mais Técnica
A principal novidade desta edição é a participação do cantor Michel Teló como mentor. Com vasta experiência na música e em realities, Teló vai compartilhar dicas e percepções com todos os competidores, do começo ao fim, garantindo uma competição mais justa e com foco no talento vocal.
A mecânica de jogo também mudou drasticamente. A convivência entre os participantes não será mais o principal fator, e o voto da casa foi eliminado. Agora, as eliminações são decididas exclusivamente pelo público, que terá a ajuda de jurados convidados e da avaliação de Teló para tomar suas decisões. A votação, com notas de 7 a 10, permite que o público avalie a performance de forma mais detalhada.
Mais Shows e Provas Musicais
A temporada será recheada de música, com quatro shows fixos por semana:
- Festivais: Todos os participantes se apresentam, e os jurados convidados avaliam os competidores com as piores notas do público, salvando um deles.
- Clássicos – Estrela da Casa: Shows temáticos em que os participantes se dividem em grupos para homenagear grandes nomes da música.
- Duelos: Os participantes indicados pelo “Dono do Palco” se enfrentam em performances solo, com o público decidindo quem fica imune.
- Visita dos Famosos: Astros da música visitam o Centro de Treinamento, trocam experiências com os confinados e se apresentam ao vivo, com o vencedor da prova “Dono do Palco” fazendo um dueto.
As provas também são 100% musicais. Além do “Dono do Palco”, que garante imunidade e um feat com um artista famoso, haverá o “Desafio Musical” e a “Prova do Jingle”, onde os competidores criam em tempo real um jingle para marcas, com o produto final já sendo licenciado para o anunciante.
Reality Multiplataforma
O “Estrela da Casa” mantém sua força multiplataforma com a presença de Felipe Velozo na TV Globo, Lucas Lima comandando o “Palco Estrela da Casa” no Gshow e Globoplay, e Dedé Teicher no “Estúdio Backstage” do Multishow, que recebe os eliminados para um bate-papo musical e uma jam session. A voz da abertura do programa será de Lucca, vencedor da primeira edição, que regravou a música-tema “Minha Estrela” com seu estilo sertanejo.
As mudanças visam dar o palco e o holofote que faltavam para artistas que já vivem da música, com foco no aprimoramento e no talento, transformando o “Estrela da Casa” em uma verdadeira imersão no universo musical. E aí, preparado para acompanhar essa nova temporada?