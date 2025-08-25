Globo estreia nova temporada de reality musical com novidades

Publicidade

O “Estrela da Casa” está de volta e promete revolucionar a forma como o público acompanha a jornada de novos talentos musicais. Com estreia marcada para o dia 25 de agosto, a nova temporada chega com um formato repaginado, mais focado na música e no desenvolvimento artístico dos participantes, deixando a convivência em segundo plano.

Quatorze cantores de diferentes partes do Brasil, que já vivem da música, estarão confinados em um Centro de Treinamento totalmente equipado para aprimorar suas habilidades. O local, que mais parece um centro de estudos musicais do que uma casa de reality show, conta com estúdio de gravação, sala de composição, instrumentos musicais e múltiplos palcos para shows. O ambiente foi pensado para que os competidores se concentrem 100% em sua evolução musical, e a dinâmica de jogo reflete isso.

Michel Teló Como Mentor e Votação Mais Técnica

A principal novidade desta edição é a participação do cantor Michel Teló como mentor. Com vasta experiência na música e em realities, Teló vai compartilhar dicas e percepções com todos os competidores, do começo ao fim, garantindo uma competição mais justa e com foco no talento vocal.

A mecânica de jogo também mudou drasticamente. A convivência entre os participantes não será mais o principal fator, e o voto da casa foi eliminado. Agora, as eliminações são decididas exclusivamente pelo público, que terá a ajuda de jurados convidados e da avaliação de Teló para tomar suas decisões. A votação, com notas de 7 a 10, permite que o público avalie a performance de forma mais detalhada.

Mais Shows e Provas Musicais

A temporada será recheada de música, com quatro shows fixos por semana:

Festivais: Todos os participantes se apresentam, e os jurados convidados avaliam os competidores com as piores notas do público, salvando um deles.

Todos os participantes se apresentam, e os jurados convidados avaliam os competidores com as piores notas do público, salvando um deles. Clássicos – Estrela da Casa: Shows temáticos em que os participantes se dividem em grupos para homenagear grandes nomes da música.

Shows temáticos em que os participantes se dividem em grupos para homenagear grandes nomes da música. Duelos: Os participantes indicados pelo “Dono do Palco” se enfrentam em performances solo, com o público decidindo quem fica imune.

Os participantes indicados pelo “Dono do Palco” se enfrentam em performances solo, com o público decidindo quem fica imune. Visita dos Famosos: Astros da música visitam o Centro de Treinamento, trocam experiências com os confinados e se apresentam ao vivo, com o vencedor da prova “Dono do Palco” fazendo um dueto.

As provas também são 100% musicais. Além do “Dono do Palco”, que garante imunidade e um feat com um artista famoso, haverá o “Desafio Musical” e a “Prova do Jingle”, onde os competidores criam em tempo real um jingle para marcas, com o produto final já sendo licenciado para o anunciante.

Reality Multiplataforma

O “Estrela da Casa” mantém sua força multiplataforma com a presença de Felipe Velozo na TV Globo, Lucas Lima comandando o “Palco Estrela da Casa” no Gshow e Globoplay, e Dedé Teicher no “Estúdio Backstage” do Multishow, que recebe os eliminados para um bate-papo musical e uma jam session. A voz da abertura do programa será de Lucca, vencedor da primeira edição, que regravou a música-tema “Minha Estrela” com seu estilo sertanejo.

As mudanças visam dar o palco e o holofote que faltavam para artistas que já vivem da música, com foco no aprimoramento e no talento, transformando o “Estrela da Casa” em uma verdadeira imersão no universo musical. E aí, preparado para acompanhar essa nova temporada?