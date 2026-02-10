Futebol nos canais Globo: Estes são os próximos jogos da semana

- Publicidade -

Antes da pausa para a reta decisiva dos campeonatos estaduais, os clubes voltam o foco para o Campeonato Brasileiro, que ocupa o meio de semana com os confrontos da terceira rodada. A programação envolve diferentes janelas de transmissão tanto na TV aberta quanto nos canais pagos e no streaming.

A TV Globo exibe jogos em horário nobre na quarta-feira, enquanto o sportv e o Premiere trazem partidas exclusivas ao longo da rodada. Além disso, parte dos confrontos também estará disponível em plataformas digitais, como a Ge TV. A seguir, reunimos a agenda completa de jogos da semana nos canais Globo:

Terça-feira, 10 de fevereiro

21h30 – Deportivo Táchira/VEN x The Strongest/BOL (Pré-Libertadores)

Transmissão: Ge TV

21h30 – Vitória x Flamengo (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: sportv e Premiere

Quarta-feira, 11 de fevereiro

18h – Peru x Brasil (Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20)

Transmissão: sportv3

19h – Mirassol x Cruzeiro (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: sportv e Premiere

19h – Chapecoense x Coritiba (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: Premiere

20h – Atlético-MG x Remo (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: Premiere

21h30 – São Paulo x Grêmio (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: TV Globo para São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Tocantins; Ge TV e Premiere

21h30 – Vasco x Bahia (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: TV Globo para Rio de Janeiro, Bahia, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe, Distrito Federal e cidade mineira de Juiz de Fora; e Premiere

Quinta-feira, 12 de fevereiro

19h – Athletico-PR x Santos (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: sportv e Premiere

19h30 – Fluminense x Botafogo (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: Premiere e Charla no Premiere

20h – Corinthians x Bragantino (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: Premiere

Sexta-feira, 13 de fevereiro

14h30 – Al Ittihad x Al Fayha (Campeonato Saudita)

Transmissão: sportv3

16h30 – Borussia Dortmund x FSV Mainz 05 (Campeonato Alemão)

Transmissão: sportv

18h – Brasil x Argentina (Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20)

Transmissão: sportv3