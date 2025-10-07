Cinemas: Confira as estreias desta semana (9/10)

Publicidade

Você pediu e nós atendemos: a coluna “Cinemas” está de volta e agora em novo dia! Toda terça-feira, você poderá conferir quais são as principais novidades dos cinemas no país e já programar com antecedência aquela visita. Confira:

Tron: Ares

Ares é um ser de inteligência artificial, que, para realizar uma perigosa missão, é retirado do ciberespaço e enviado para o mundo real.

Perrengue Fashion

O sonho de uma influenciadora de moda está prestes a se realizar: fazer uma campanha publicitária de Dia das Mães de uma grande marca do mundo fashion. O problema é que seu filho está no meio da floresta amazônica, sem nenhuma pretensão de voltar.

Casa de dinamite

Depois que um míssil sem autoria identificada é lançado contra os Estados Unidos, começa uma corrida contra o tempo para encontrar o responsável e preparar uma resposta.

Bia mais um

O mundo de Bia está prestes a mudar. Ela guarda um segredo: uma gravidez inesperada. Entre incertezas, medos e angústias, surge Jean. A atração é imediata, porém o tempo é curto e Bia precisa contar a verdade. Ele estará preparado para a notícia?

Depois da Caçada

Após uma forte acusação contra um colega professor, a professora universitária enfrenta um grande desafio e um segredo pode vir à tona.

A Casa Mágica da Gabby: O Filme

A Casa Mágica da Gabby: O Filme acompanha a jovem Gabby (Laila Lockhart Kraner) em uma viagem de carro pela estrada com a sua avó Gigi (Gloria Estefan) até chegar na cidade Cat Francisco.

Último Episódio

Para conquistar o coração de sua paixão platônica, um adolescente de 13 anos jura para ela que tem uma fita com o episódio final de um dos desenhos mais amados dos anos 80, Caverna do Dragão.

Ruídos

Ruídos acompanha a história de Joo-Young (Lee Sun-Bin), uma jovem sul-coreana com deficiência auditiva que, após o desaparecimento de sua irmã mais nova Joo-Hee (Han Su-A), resolve investigar o caso.

Totto-Chan: A Menina na Janela

Uma garota de 7 anos é expulsa de uma escola primária. A partir disso, a história passa a girar em torno de uma escola que incentiva o desenvolvimento das crianças, mesmo com a Guerra chegando.